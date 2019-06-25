10 أطعمة تزيد الخصوبة بدون أدوية

للنظام الغذائي الصحي دور فعال في الحفاظ على الصحة عامة، وعلى خصوبة “الزوج” بصفة خاصة، حيث يؤثر النظام الغذائي بالإيجاب والسلب على قدرة “الزوج” الجنسية، ويعزِّز صحة الحيوانات المنوية، حتى لو كان عددها منخفضاً.

وتشير التوصيات الطبية على تجنب التدخين وملوثات البيئة للحفاظ على الصحة، وإليك أهم 10 أطعمة تحقق هذا الهدف، وفقاً لتوصيات خبيرة الخصوبة والتغذية البريطانية إيزابيل أوبيرت:

– الطماطم (البندورة): يوجد الليكوبين في الطماطم المطبوخة والمصنَّعة (الصلصة)، وهو مادة مضادة للأكسدة، بينت الدراسات أنها تساعد على زيادة حركة الحيوانات المنوية وتحسين نشاطها.

– الجوز: تناول 75 غراماً من الجوز يومياً يزيد من قدرة الحيوانات المنوية على الحركة والتشكّل، ويحسن مستوى حيويتها بفضل أحماض أوميغا3 الدهنية.

– العدس: من أغنى المصادر الغذائية بحمض الفوليك الذي يعتبر عنصراً هاماً لخصوبة الزوج، ويقلل حمض الفوليك من شذوذ الكروموسومات في الحيوانات المنوية. – التوت الأزرق: يعتبر التوت الأزرق أو العنب البري من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهابات. يساعد التوت على تحسين جودة الحيوانات المنوية.

– الماء: من أبسط الطرق لتحسين نوعية ونشاط الحيوانات المنوية شُرب الكثير من الماء. وزيادة استهلاك السوائل الخالية من الكافيين تدعم الخصوبة.

– الرمان: يحسّن الرمّان من تدفق الدورة الدموية، ويقلل الالتهابات، ويسهم في تحسين نوعية الحيوانات المنوية.

– الشيكولاتة الداكنة: تساعد الشيكولاتة الداكنة على زيادة عدد الحيوانات المنوية، وتحسين نوعيتها. كلما كانت الشيكولاتة غامقة كلما زادت الفائدة.

– المحار: يمتاز المحار من بين الأكلات البحرية بأنه الأغنى بالزنك، ويساعد معدن الزنك على إنتاج الحيوانات المنوية، وزيادة هرمون التوستيسترون. يمكن الحصول على الزنك أيضاً من اللحم البقري، والمكسرات، والبيض، والملفوف.

– الفواكه والخضروات: مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه عامل هام لتحسين جودة الحيوانات المنوية، وخاصة أطعمة فيتامين “سي”، وفيتامين “أ”. – بذور اليقطين: تحتوي هذه البذور على نسبة عالية من الزنك، ومعادن أخرى.

كما حذرت الخبيرة أوبيرت من تناول مشروبات الطاقة، حيث بينت الأبحاث أن مادة الأسبارتام المستخدمة على نطاق واسع في تحلية مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

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