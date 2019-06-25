أمراض الصيف.. "بكتيريا البحار" تستعمر الجلد بعد 10 دقائق سباحة

حذرت دراسة أمريكية من أحد أنواع البكتيريا التي تكمن في مياه البحار التي قد "تستعمر" جلد الإنسان في غضون ١٠ دقائق فقط من السباحة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن جامعة كاليفورنيا أن البكتيريا تسمى "بكتيريا الضمة" وتوجد عادة في المياه المالحة وتسبب بعض سلالتها الأمراض.



وذكر فريق البحث بعد أخذ المسحات من بعض رواد الشواطئ خصوصاً ممن لم يستخدموا الكريمات الواقية من الشمس، أن هذه البكتيريا ليست سيئة بالضرورة، إلا أن بعض السلالات تسبب الأمراض وتزيد من خطر العدوى عن طريق تعطيل البيئة الميكروبية (الميكروبيم) الحساسة في بشرتك.

وأوضح الباحثون أن دراستهم يمكن أن تساعد في شرح الطريقة التي يصاب بها الأشخاص الذين يسبحون في البحار بالأمراض المعدية والتهابات الأذن أكثر من أولئك الذين لا يسبحون.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن ميكروبيوم الجلد البشري يلعب دورًا مهمًا في وظائف الجهاز المناعي والأمراض الموضعية والجهازية والعدوى، والميكروبيوم الصحي يحمي المضيف من العدوى بالميكروبات المسببة للأمراض.

