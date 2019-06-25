ما علاقة تلوث الهواء بخطر الإصابة بسرطان الثدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جميعنا يعرف التأثيرات الضارة لتلوث الهواء على الرئتين، وما قد يسببه من مشكلاتٍ لمرضى الربو، لكن الجديد الذي بدأ يُحذر منه الباحثون، هو أن تلوث الهواء، ربما يزيدُ من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدي.

وأوضح الباحثون أن عوادم السيارات، على سبيل المثال، تحتوي على مواد كيميائية، يمكنها أن تتسبب في الإصابة بالسرطان، خاصة "معطلات الغدد الصماء"، وهي مواد كيميائية تتداخل مع الهرمونات، ومعروفةٌ بأنها من عوامل الخطر المسببة لسرطان الثدي.

كما أن الانبعاثات المرورية تحتوي في الوقت نفسه على معادن من بينها الزئبق، والكادميوم، التي يمكن أن تترسب في أنسجة الثدي.

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ونوّه الباحثون إلى أنهم توصلوا لأدلةٍ متزايدة تبين أن تلوث الهواء، من الممكن أن يزيد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدي، بشكلٍ كبير.