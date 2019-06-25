متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جميعنا يعرف التأثيرات الضارة لتلوث الهواء على الرئتين، وما قد يسببه من مشكلاتٍ لمرضى الربو، لكن الجديد الذي بدأ يُحذر منه الباحثون، هو أن تلوث الهواء، ربما يزيدُ من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدي.
وأوضح الباحثون أن عوادم السيارات، على سبيل المثال، تحتوي على مواد كيميائية، يمكنها أن تتسبب في الإصابة بالسرطان، خاصة "معطلات الغدد الصماء"، وهي مواد كيميائية تتداخل مع الهرمونات، ومعروفةٌ بأنها من عوامل الخطر المسببة لسرطان الثدي.
كما أن الانبعاثات المرورية تحتوي في الوقت نفسه على معادن من بينها الزئبق، والكادميوم، التي يمكن أن تترسب في أنسجة الثدي.
ونوّه الباحثون إلى أنهم توصلوا لأدلةٍ متزايدة تبين أن تلوث الهواء، من الممكن أن يزيد من خطر إصابة السيدات بسرطان الثدي، بشكلٍ كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر ما علاقة تلوث الهواء بخطر الإصابة بسرطان الثدي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.