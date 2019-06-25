رغم عمره الصغير: "الأمير لويس" يتحول إلى أيقونة للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - بعد أن تحول طفلا "الأمير ويليام" و"الدوقة كيت ميدلتون" في وقت سابق إلى أيقونات للموضة، يتسابق الأهالي حول العالم لشراء الثياب، التي يظهران بها والتي سرعان ما تنفذ، وتختفي من الرفوف في ساعات معدودات ها هو "الأمير لويس" يلحق بشقيقه "الأمير جورج" وشقيقته "الأميرة شارلوت"، ويتحول هو الآخر إلى محرك لعجلة ثياب الأطفال رغم أنه ما يزال في شهره السابع، حيث أظهرت مؤشرات المبيعات مؤخراً وجود إقبال غير مسبوق على شراء الزي الذي ظهر فيه أثناء التقاط الصور العائلية الملكية لمناسبه بلوغ جده "الأمير تشارلز" عامه السبعين.

زي الأمير





ويتكون الزي الذي ظهر به "الأمير لويس" من قميص أبيض من القطن النقي المطرز يدوياً بالأزرق مع سروال أزرق فاتح يرتبطان معاً بزرين ناعمين، وهي قطعة ثياب كلاسيكية بامتياز ومن النوع الذي لا تبطل موضته، وهي من تصميم شركة الأزياء الإسبانية La Coqueta التي تديرها المصممة "سيليا مونوز" والتي أعربت عن فرحتها لاختيار زي الأمير من هذه الشركة الصغيرة التي صارت الآن محط اهتمام الناس في كل أنحاء العالم كما تقول حيث لا تتوقف طلبات الشراء من دول بعيدة مثل جنوب أفريقيا وأستراليا وكوريا الجنوبية خاصة وأن سعر هذا الزي معقول ولا يتجاوز 72 جنيه إسترليني.

وقد ربطت بعض وسائل الإعلام بين إطلاله الأمير الصغير "لويس" وإطلاله والده "الأمير ويليام" في صورة يظهر فيها وهو في حضن والدته الراحلة "الأميرة ديانا".