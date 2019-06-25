للرجال فقط.. السهر أمام التلفزيون يضر الخصوبة

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رحاب أحمدالثلاثاء 2019/6/25 04:31 مساء بتوقيت أبوظبي
السهر ليلا يضر الرجل
حذرت دراسة دنماركية الرجال من أن السهر لوقت متأخر ليلا ربما يضر بخصوبتهم ويسبب سوء نوعية الحيوانات المنوية.
ونقلت صحيفة صن البريطانية عن جامعة آرهوس أنه يجب على الرجال الذهاب إلى الفراش قبل الساعة ١٠،٣٠ مساءً والنوم لمدة 7.5 ساعة على الأقل، إذا كانوا يريدون أطفالًا.
وأجرى الباحثون دراستهم على ١٠٤ رجال لبحث جودة الحيوانات المنوية وعادات نومهم، وتبين أن أولئك الذين بقوا حتى وقت متأخر بلا نوم كانت نوعية حيواناتهم المنوية أقل من المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية للحيوانات المنوية الطبيعية، وهذا يعني أن لديهم عددا منخفضا من الحيوانات المنوية أو سيئة التكوين.
وأوضحت الدراسة أن الرجال يتمتعون بزيادة في جودة الحيوانات المنوية بنسبة ٢،٧٥ مرة إذا ناموا قبل الساعة ١٠،٣٠ مساءً، مقارنة بمن ينامون في الفترة من ١٠،٣٠ -١١،٣٠ مساء، وترتفع هذه النسبة إلى ٤ أضعاف مقارنةً بأولئك الذين يذهبون إلى الفراش في وقت متأخر عن ذلك، والرجال الذين ينامون ما بين 7.5 ساعة و٨ ساعات في الليلة كانوا يتمتعون بالمعايير الصحيحة للحيوانات المنوية بنسبة ٦،١٨ مرة عن أولئك الذين ينامون أقل من ٧ ساعات.
ومن هنا أكدت الدراسة أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى رد فعل جهاز المناعة ومهاجمة الحيوانات المنوية.
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