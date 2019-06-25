الجوز النيء.. فوائد غذائية وصحية ستُدهشك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلعبُ ثمرة الجوز دورًا كبيرًا في الحد من علامات شيخوخة البشرة، إذْ تحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية التي تُعزّز إنتاج مادة الكولاجين، وبالتالي تجديد الخلايا.
ويساهم الجوز بالحفاظ على رطوبة البشرة ورونقها، لذلك ينصح بتناول حفنة صغيرة يوميًا أو دهن البشرة بزيته.
الفيديو المُرفق، تتحدّث خلاله اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي ماري بيل حرب عن أهمّ الفوائد الغذائية الخاصة بثمرة الجوز النيء.
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