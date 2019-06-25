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رجيم التفاح الأسرع لفقدان الوزن هذا الصيف

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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تقول الدراسات أن تناول الألياف الغذائية والأطعمة الغنية بها هو من أهم عوامل فقدان الوزن عند الأشخاص الذين يرغبون بذلك, و إن المعدل الطبيعي لتناول الألياف هو 14 غرام مقابل كل 1000 سعر حراري يتناوله الشخص، إذ تعمل هذه الألياف على زيادة الشعور بالشبع، و بالتالي تناول كمية أقل من الطعام،  كما تساعد أيضا في منع امتصاص الدهون من الطعام في الأمعاء، و يعد التفاح من أحد أهم مصادر الألياف.
تعرفي الى رجيم التفاح الذي وضعت أسسه اختصاصية تغذية أميركية وقد أثبت فعاليته فعلاً. يساعدك هذا الرجيم  على أن تخسري 5 كيلوغرامات أسبوعياً.

رجسم التقاح

 

 

رجيم التفاح... كيف؟

هل أخذت قرارك النهائي بأن تطبقي رجيم التفاح؟ إذاً، احرصي على أن تلتزمي بهذه التعليمات:


-تناولي 10 أكواب من الماء يومياً.
-مارسي التمارين وامشي مثلاً لنحو 10 دقائق يومياً.
-أضيفي تفاحة واحدة مطهوة أو طازجة إلى نظامك الغذائي اليومي وبعد مرور 3 اسابيع، إبدئي بتناول 3 تفاحات يومياً قبل حلول مواعيد الوجبات.
-تناولي المزيد من الخضار يومياً ولا سيما خلال وجبة المساء.
-عزّزي استهلاكك للبروتين من خلال تناولك اللحوم البيضاء، الأسماك ومنتجات الحليب التي لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

 

رجيم التفاح

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يمكنك أن تطبقي رجيم التفاح بثلاث طرق مختلفة

 

الطريقة الأولى: إخسري 1200 سعرة حرارية

الفطور: تفاحة، بيضة واحدة مع الجبنة، نصف كوب من الشاي وحصة من حبوب الفطور.
وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.
وجبة خفيفة: كوب من القهوة.
العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المشوي، تفاحة.

 

الطريقة الثانية: إخسري 1500 سعرة حرارية

الفطور: تفاحة، بيضة واحدة مع الجبنة، كوب من الشاي وحصة من حبوب الفطور.
وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي.
الغداء: تفاحة، قطعة من لحم الدجاج الأبيض، كوبان من البروكولي المطهو على البخار، نصف كوب من الأرز الأسمر.
وجبة خفيفة: كوب من الكابوتشينو.   
العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المشوي، تفاحة.

رجيم التفاح

 

الطريقة الثالثة: إخسري 1800 سعرة حرارية

الفطور: تفاحة، بيضة مع الجبنة، كوب من الشاي، حصة من حبوب الفطور.
وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي.
الغداء: تفاحة، قطعتان من لحم الدجاج الأبيض، كوبان من البروكولي المطهو على البخار، ثلاثة أرباع الكوب من الأرز الأسمر.
وجبة خفيفة: كوب من الكابوتشينو.
العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المدخن، تفاحة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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