رجيم التفاح الأسرع لفقدان الوزن هذا الصيف

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تقول الدراسات أن تناول الألياف الغذائية والأطعمة الغنية بها هو من أهم عوامل فقدان الوزن عند الأشخاص الذين يرغبون بذلك, و إن المعدل الطبيعي لتناول الألياف هو 14 غرام مقابل كل 1000 سعر حراري يتناوله الشخص، إذ تعمل هذه الألياف على زيادة الشعور بالشبع، و بالتالي تناول كمية أقل من الطعام، كما تساعد أيضا في منع امتصاص الدهون من الطعام في الأمعاء، و يعد التفاح من أحد أهم مصادر الألياف.
تعرفي الى رجيم التفاح الذي وضعت أسسه اختصاصية تغذية أميركية وقد أثبت فعاليته فعلاً. يساعدك هذا الرجيم على أن تخسري 5 كيلوغرامات أسبوعياً.
رجيم التفاح... كيف؟
هل أخذت قرارك النهائي بأن تطبقي رجيم التفاح؟ إذاً، احرصي على أن تلتزمي بهذه التعليمات:
-تناولي 10 أكواب من الماء يومياً.
-مارسي التمارين وامشي مثلاً لنحو 10 دقائق يومياً.
-أضيفي تفاحة واحدة مطهوة أو طازجة إلى نظامك الغذائي اليومي وبعد مرور 3 اسابيع، إبدئي بتناول 3 تفاحات يومياً قبل حلول مواعيد الوجبات.
-تناولي المزيد من الخضار يومياً ولا سيما خلال وجبة المساء.
-عزّزي استهلاكك للبروتين من خلال تناولك اللحوم البيضاء، الأسماك ومنتجات الحليب التي لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.
يمكنك أن تطبقي رجيم التفاح بثلاث طرق مختلفة
الطريقة الأولى: إخسري 1200 سعرة حرارية
الفطور: تفاحة، بيضة واحدة مع الجبنة، نصف كوب من الشاي وحصة من حبوب الفطور.
وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.
وجبة خفيفة: كوب من القهوة.
العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المشوي، تفاحة.
الطريقة الثانية: إخسري 1500 سعرة حرارية
الفطور: تفاحة، بيضة واحدة مع الجبنة، كوب من الشاي وحصة من حبوب الفطور.
وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي.
الغداء: تفاحة، قطعة من لحم الدجاج الأبيض، كوبان من البروكولي المطهو على البخار، نصف كوب من الأرز الأسمر.
وجبة خفيفة: كوب من الكابوتشينو.
العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المشوي، تفاحة.
الطريقة الثالثة: إخسري 1800 سعرة حرارية
الفطور: تفاحة، بيضة مع الجبنة، كوب من الشاي، حصة من حبوب الفطور.
وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي.
الغداء: تفاحة، قطعتان من لحم الدجاج الأبيض، كوبان من البروكولي المطهو على البخار، ثلاثة أرباع الكوب من الأرز الأسمر.
وجبة خفيفة: كوب من الكابوتشينو.
العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المدخن، تفاحة.
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