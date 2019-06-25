رجيم التفاح الأسرع لفقدان الوزن هذا الصيف

تقول الدراسات أن تناول الألياف الغذائية والأطعمة الغنية بها هو من أهم عوامل فقدان الوزن عند الأشخاص الذين يرغبون بذلك, و إن المعدل الطبيعي لتناول الألياف هو 14 غرام مقابل كل 1000 سعر حراري يتناوله الشخص، إذ تعمل هذه الألياف على زيادة الشعور بالشبع، و بالتالي تناول كمية أقل من الطعام، كما تساعد أيضا في منع امتصاص الدهون من الطعام في الأمعاء، و يعد التفاح من أحد أهم مصادر الألياف.

تعرفي الى رجيم التفاح الذي وضعت أسسه اختصاصية تغذية أميركية وقد أثبت فعاليته فعلاً. يساعدك هذا الرجيم على أن تخسري 5 كيلوغرامات أسبوعياً.

رجيم التفاح... كيف؟

هل أخذت قرارك النهائي بأن تطبقي رجيم التفاح؟ إذاً، احرصي على أن تلتزمي بهذه التعليمات:



-تناولي 10 أكواب من الماء يومياً.

-مارسي التمارين وامشي مثلاً لنحو 10 دقائق يومياً.

-أضيفي تفاحة واحدة مطهوة أو طازجة إلى نظامك الغذائي اليومي وبعد مرور 3 اسابيع، إبدئي بتناول 3 تفاحات يومياً قبل حلول مواعيد الوجبات.

-تناولي المزيد من الخضار يومياً ولا سيما خلال وجبة المساء.

-عزّزي استهلاكك للبروتين من خلال تناولك اللحوم البيضاء، الأسماك ومنتجات الحليب التي لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

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يمكنك أن تطبقي رجيم التفاح بثلاث طرق مختلفة

الطريقة الأولى: إخسري 1200 سعرة حرارية

الفطور: تفاحة، بيضة واحدة مع الجبنة، نصف كوب من الشاي وحصة من حبوب الفطور.

وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

وجبة خفيفة: كوب من القهوة.

العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المشوي، تفاحة.

الطريقة الثانية: إخسري 1500 سعرة حرارية

الفطور: تفاحة، بيضة واحدة مع الجبنة، كوب من الشاي وحصة من حبوب الفطور.

وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي.

الغداء: تفاحة، قطعة من لحم الدجاج الأبيض، كوبان من البروكولي المطهو على البخار، نصف كوب من الأرز الأسمر.

وجبة خفيفة: كوب من الكابوتشينو.

العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المشوي، تفاحة.

الطريقة الثالثة: إخسري 1800 سعرة حرارية

الفطور: تفاحة، بيضة مع الجبنة، كوب من الشاي، حصة من حبوب الفطور.

وجبة صباحية خفيفة: نصف قطعة من الجبنة الطازجة ونصف كوب من اللبن الزبادي.

الغداء: تفاحة، قطعتان من لحم الدجاج الأبيض، كوبان من البروكولي المطهو على البخار، ثلاثة أرباع الكوب من الأرز الأسمر.

وجبة خفيفة: كوب من الكابوتشينو.

العشاء: طبق من السلطة مع السلمون المدخن، تفاحة.