سن اليأس.. 8 نصائح تقهر الأعراض

تبدأ فترة سن اليأس لدى المرأة عندما تتوقف الدورة الشهرية (الحيض) لمدة سنة كاملة، ولا تكون المرأة خلالها قادرة على الحمل، ويختلف معدل سن اليأس من دولة إلى أخرى، إلا أنه عادة ما يحدث بين الأربعينات والخمسينات من عمر المرأة.

ومن أعراض انقطاع الدورة الشهرية الصداع النصفي وآلام في المفاصل والثدي وهشاشة العظام واضطرابات النوم، بالإضافة إلى تأثيرات على الجهاز البولي، والعصبية الزائدة في بعض الحالات.

وللتغلب على مشكلات سن اليأس ترى الدكتورة ندى أحمد حامد، إخصائي النساء والتوليد بمصر، أن هناك بعض الإجراءات التي تتخذها المرأة لمواجهة هذه الأعراض منها تناول الخضراوات والفاكهة وممارسة الرياضة 30 دقيقة كل يوم.



ووجهت الدكتورة ندى باتباع بعض النصائح التي تساعد على تخفيف حدة أعراض انقطاع الدورة الشهرية، نستعرضها فيما يلي..



1- ارتداء ملابس أخف لمواجهة التعرق والسخونة.

2- المحافظة على غرفة نومك باردة في الليل.

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3- الابتعاد عن الإجهاد الشديد أو القيام بأعمال ثقيلة.



4- تجنب المهيّجات الممكنة، مثل الطعام الحار والكافيين والتدخين والكحول.





5- الحصول على الراحة اللازمة.

6- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

7- القيام بتمارين الاسترخاء والتأمل مثل اليوجا.



8- الحفاظ على مواعيد للنوم والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، مع الابتعاد عن السهر.