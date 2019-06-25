شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا من نظام «بايدو» للملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الصين، الثلاثاء، قمرا صناعيا جديدا من نظام «بايدو» للملاحة عبر الأقمار الصناعية «بي دي إس» إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وذكرت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي، في بيان، أن القمر الصناعي الجديد تم اطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز «لونج مارش-3بي»، حيث يعد هذا القمر هو الـ46 في نظام «بي دي إس» الذي يشمل الأقمار الصناعية الخاصة بالمدار الأرضي المتوسط والمدار الجغرافي الثابت والمتزامن المائل.

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وأضافت أن القمر الصناعي الجديد سيعمل ضمن مجموعة «بي دي إس» الموجودة بالفعل في المدارات لتحسين تغطية النظام ودقته في تحديد المواقع.

وبدأت الصين في بناء أنظمة الملاحة في التسعينيات، فيما بدأت في خدمة منطقة آسيا والمحيط الهاديء عام 2012.

وتخطط الصين لإطلاق 10 أقمار صناعية من عائلة نظام «بي دي إس» في الفضاء هذا العام، فيما ستساعد عمليات الإطلاق على إكمال الشبكة العالمية لنظام «بي دي إس» بحلول 2020.