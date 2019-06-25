زعيمة حزب أنجيلا ميركل تزور إسرائيل هذا الأسبوع

تعتزم رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، زيارة إسرائيل هذا الأسبوع.

وأعلنت كرامب-كارنباور، التي خلفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب نهاية العام الماضي، اليوم الاثنين خطط زيارتها لإسرائيل خلال اجتماع لهيئة رئاسة الحزب في برلين، بحسب بيانات مشاركين.

وبحسب البيانات، فإن كرامب-كارنباور تعتزم القيام بزيارة رسمية لإسرائيل في أعقاب فعاليات أسبوع "من السبت إلى السبت" التي جرت خلال الفترة من 14 حتى 21 يونيو/حزيران الجاري.

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وتتعمد كرامب-كارنباور بذلك أن تكون أول زيارة خارجية لها كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي لإسرائيل.

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وبحسب البيانات، ستشارك رئيسة الحزب خلال زيارتها لإسرائيل في مؤتمر "هرتسليا" الدولي، حيث يدور النقاش حول قضايا متعلقة بالسياسة الأمنية.

كما تعتزم رئيسة الحزب زيارة النصب التذكاري لمحرقة النازية "ياد فاشيم"، وإجراء محادثات سياسية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي ريفلين رؤوفين.

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