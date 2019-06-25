شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يعقد جلسة استماع لـ«فيسبوك» حول عملة «ليبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئيسة اللجنة المالية في الكونجرس الأمريكي، ماكسين ووترز، الاثنين، عقد جلسة استماع، يوليو المقبل، حول خطة شركة «فيسبوك» لإطلاق عملة رقمية جديدة.

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أشارت النائبة الديمقراطية، في بيان نقلته صحيفة «ذا هيل»، إلى أن اللجنة المالية ستعقد في 17 يوليو المقبل جلسة استماع حول مشروع تدشين العملة الرقمية «ليبرا».

لفتت الصحيفة إلى أن تلك الجلسة منفصلة عن جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول المشروع نفسه، والتي أُعلن عنها أمس الأحد.

ودعت «ووترز» شركة «فيسبوك» إلى تعليق مشروع «ليبرا» لحين حصول المشرعين والمنظمين على فرصة لدراسة الفكرة واستدعاء الرؤوساء التنفيذيين للشركة، خاصة مع تحذير أبرز النواب الجمهوريين في اللجنة باتريك مكهنري من «التأثير المحتمل غير المسبوق لمشروع ليبرا على النظام المالي العالمي».