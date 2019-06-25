دراسة علمية تؤكد أن القهوة تحرق دهون الجسم

كشفت دراسة علمية أعدها باحثون في جامعة نوتنغهام عن وجود علاقة هامة بين حرق الدهون في الجسم وشرب القهوة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن القهوة تحفز ما يعرف بالدهون البنية التي لها دور هام في توليد الحرارة التي تساعد على حرق السعرات الحرارية وفق تقرير نشرته صحيفة "يو أس أيه تودي".

ويضم الجسم البشري بين 50 و 100 غرام من خلايا الدهون البنية تنتج حرارة 300 مرة ضعف الخلايا الأخرى في الجسم.

وقال باحث من جامعة نوتنغهام مايكل سيموندز إن نسبة الدهون البنية تزيد عن الأشخاص الذين تقل عندهم نسبة الدهون العادية.

وأضاف أن نتائج الاختبارات التي أجراها عدد من الأشخاص أظهرت نشاطا في خلال الدهون البنية بعد شربهم لفنجان قهوة يحتوي على نحو 65 في المئة من الكافيين، فيما لم يكن هناك نشاط عندما تم اختبار شرب كأس يحتوي على الكافيين.

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وأكد سيموندز أن نتائج شرب القهوة كانت إيجابية حتى على صعيد ضبط مستوى السكر في الدم ومكافحة السمنة.

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