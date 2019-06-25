نصيحة صحية إلى مُحبي القهوة.. اشربوها بلا كافيين

تباينت على مدى السنوات الماضية نتائج الدراسات التي تبحث مخاطر القهوة على صحة الإنسان، ففي حين ترجح إحدى الدراسات قدرة القهوة على محاربة السكتة القلبية، تشير أخرى إلى أنها تضاعف مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب.

وأظهرت دراسة حديثة فرقاً طفيفاً بين نتائج من يشربون قهوة منزوعة الكافيين ومن يشربونها بالكافيين، وفق ما أشارت إليه الدكتورة إيلينا هيبونن، الكاتبة المشاركة في الدراسة، مديرة المركز الأسترالي للصحة الدقيقة في جامعة جنوب أستراليا لأبحاث السرطان.

ونُشِرت الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، كما شمِلت 375 ألف شخص بالغ في بريطانيا، دوَّنوا استهلاكهم للقهوة على مدى 4 سنوات، وتم قياس معدل إصابتهم بأمراض القلب.



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وعند المقارنة بين فئات المشاركين، ارتفعت احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة 11% بين الذين يشربون كوباً أو كوبين يومياً مقارنة بأولئك الذين لا يشربونها مطلقاً، وتراجعت النسبة إلى 7% بين أولئك الذين يشربون القهوة منزوعة الكافيين، حسب موقع "CNN".

أما من تناولوا ما يفوق 6 أكواب يومياً فقد وصلت نسبة احتمال إصابتهم بأمراض متعلقة بالقلب إلى 22%.

وتعد مادة الكافيستول أيضاً من المواد الضارة التي قد تحتويها بعض أنواع القهوة غير المصفاة؛ حيث يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتؤثر على احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة أن تناول كوب واحد من القهوة له منافعه لما تحتويه من مضادات أكسدة، إلا أن الزيادة على 6 أكواب قد تؤدي إلى مشاكل قلبية وعائية.