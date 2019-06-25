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رويترزالثلاثاء 2019/6/25 01:46 صباحا بتوقيت أبوظبي
تسجيل 33 حالة حصبة جديدة في أمريكا - أرشيفية
أعلن مسؤولون أمريكيون، الإثنين، تسجيل 33 حالة جديدة للإصابة بالحصبة الأسبوع الماضي معظمها في نيويورك؛ ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة هذا العام إلى 1077 حالة في أسوأ تفشٍ للمرض منذ عام 1992.
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 3% في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران مقارنة بالأسبوع السابق.
وذكر متحدث باسم المراكز أن جميع الحالات الجديدة باستثناء 3 منها سجلت في نيويورك حيث تم تسجيل 20 حالة في مقاطعة روكلاند وعشر حالات في مدينة نيويورك.
ويقول خبراء إن المرض انتشر بين أطفال في سن المدرسة رفض آباؤهم تطعيمهم اعتقادا منهم أن اللقاح قد يتسبب في إصابة الأطفال بالتوحد، وأعلنت الولايات المتحدة خلوها من الحصبة في عام 2000.
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