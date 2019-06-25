7 أغذية تُسلِّح الجسم بـ"محارب الشيخوخة"

يؤدي الكالسيوم دوراً مهماً في العديد من الوظائف الجسدية مثل تقلص العضلات، ونقل الرسائل عبر الأعصاب، وإطلاق الهرمونات، وتأخير شيخوخة البشرة.

وبحسب موقع "food world blog" فإن النظام الغذائي الذي يعاني من نقص الكالسيوم، يجعل الجسم يستنزفه من العظام، مما يؤدي إلى اضطرابات صحية.

وهناك كثير من الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي يمكننا تضمينها في وجباتنا الغذائية اليومية بغية حصولنا على كميات كافية من هذا المعدن المهم نستعرضها فيما يلي..



1- الجبنة

الجبنة مصدر ممتاز للكالسيوم، خاصة جبنة البارميزان، التي تحتوي على 33٪ لكل 28 جراماً من حاجة الجسم اليومية للكالسيوم، وتميل أجسامنا أيضاً إلى امتصاص هذه المادة من منتجات الألبان بسهولة أكثر من مصادر النباتات.





2- زبادي غير مُحلّى

يقدّم اللبن العديد من الفوائد الصحية بفضل محتوى البكتيريا الحية والكالسيوم، كما يوفّر كوب واحد من الزبادي غير المُحلّى 30٪ من الاحتياج اليومي للكالسيوم، في حين أن الزبادي قليل الدسم يحتوي على 45٪ من الاحتياج اليومي للكالسيوم في كوب واحد.

3- البذور

تحتوي بذور الكرفس، والخشخاش، والسمسم، وبذور شيا على قيمة غذائية ضخمة، فعلى سبيل المثال، تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الخشخاش على 126 ملجراماً من الكالسيوم، وهو ما يمثل 13٪ من الاحتياج اليومي، وتأتي البذور أيضاً مع الكثير من المعادن والفيتامينات.

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4- السردين

السردين غني بالكالسيوم بسبب العظام الناعمة الصالحة للأكل، وعلبة واحدة (92 جراماً) من السردين توفر 35٪ من الحاجة اليومية للكالسيوم.

وتحتوي هذه السمكة الزيتية أيضاً على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب والدماغ.

5- اللوز

اللوز يتضمّن أعلى نسبة من الكالسيوم من بين المكسرات، وتمنحك أونصة واحدة من اللوز 8٪ من حاجتك للكالسيوم، كما أنها تحتوي على الألياف والدهون الصحية والبروتين والماغنيسيوم والمنجنيز وفيتامين (E).

ويساعد اللوز على خفض ضغط الدم وتقليل خطر اضطرابات التمثيل الغذائي.



6- البقوليات

غنية بالبروتين والمغذيات الدقيقة والزنك والماغنيسيوم والبوتاسيوم، ويوفر كوب واحد من الفول المجفّف 24٪ من حاجتك اليومية للكالسيوم، بينما يوفر كوب واحد من الفاصوليا البيضاء 13٪.

7- التين

يحتوي التين المجفّف على مضادات الأكسدة والألياف و كمية أكبر من الكالسيوم، من معظم الفواكه المجفّفة الأخرى.

وأونصة واحدة أو 28 جراماً من التين توفر لك 5٪ من حاجتك اليومية للكالسيوم، كما أنها تعطي كمية جيدة من البوتاسيوم وفيتامين (K).