كليات التقنية الإماراتية أول مؤسسة عربية تفوز بجائزة "روسبا" العالمية

فازت كليات التقنية العليا في الإمارات بجائزة "روسبا" العالمية المرموقة، الفئة الذهبية للصحة والسلامة المهنية لعام 2019، المقدمة من قبل الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث لتكون بذلك أول مؤسسة تعليم عالٍ على مستوى الإمارات والوطن العربي تفوز بهذه الجائزة العالمية، وذلك لتطبيقها لأفضل المعايير في إدارة نظم الصحة والسلامة.

وتم الإعلان عن فوز كليات التقنية بالجائزة، في حفل أقيم مؤخرا في لندن حيث تسلم الجائزة نيابة عن الكليات، المهندس عبدالله المهيري، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المساندة.

وتتكون لجنة التحكيم للجائزة من أعضاء مجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية "نيبوش" والجمعية الملكية للحد من الحوادث وعدد من بيوت الخبرة والجامعات حيث قامت بتقييم أداء الصحة والسلامة المهنية لكليات التقنية العليا بجميع أفرعها خلال عام 2018 وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية ومن ثم منحها جائزة الفئة الذهبية.

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وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن "سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة أولوية قصوى ولهذا سعت الكليات لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة"، معبرا عن سعادته الكبيرة بنيل الكليات لجائزة "روسبا" العالمية المرموقة.

وقال إن الجائزة تمثل إنجازا جديدا يضاف لسجل إنجازات الكليات ويعكس أهمية مجال الصحة والسلامة المهنية في استراتيجيتها والحرص على تطبيق أعلى وأفضل المعايير بما يتوافق مع نظم وقوانين الصحة والسلامة محلياً وعالميا بما يعزز من بيئة العمل بالكليات ويحد من الحوادث ويدعم أمن وسلامة الموظفين والطلبة، وثمن جهود فريق عمل الكليات القائم على هذا الإنجاز وعملهم المتواصل لضمان تحقيق المعايير وجعلها واقعا.

وأوضح المهيري أن الحصول على هذه الجائزة تأكيد على نجاح خطط وجهود تعزيز الأمن والسلامة المهنية في بيئة العمل بالكليات رغم التحديات وطبيعة حجم المؤسسة الذي يتمثل في 16 فرعا على مستوى الإمارات.

وذكر أن الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث المهنية تعتبر من أكبر وأشهر الجمعيات المتخصصة في تقديم الخدمات التوعوية في مجال الصحة والسلامة المهنية في العالم، وهي مؤسسة معتمدة من قبل الحكومة البريطانية وتعمل في هذا المجال منذ أكثر من 100 عام ولديها ما يقارب 1200 عضوية لمؤسسات حكومية وغير حكومية تمثل 58 دولة على مستوى العالم وتستفيد المؤسسات من خدماتها في مجال الصحة والسلامة المهنية ولا يقتصر نطاق عمل الجائزة في سجلات الحوادث فقط ولكن يدخل في جميع أنظمة السلامة والصحة والبيئة.