تعقُّد مفاوضات مانشستر يونايتد بشأن ضم فاران

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أحمد الغريبالإثنين 2019/6/24 12:11 صباحا بتوقيت أبوظبي
رافائيل فاران مدافع ريال مدريد
اصطدمت محاولات إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، بالقيمة المرتفعة للشرط الجزائي في عقد المدافع الفرنسي مع الفريق الملكي.
مانشستر يونايتد يحاول ترميم دفاعه قبل انطلاق الموسم المقبل، ويسعى في أكثر من اتجاه لتلبية متطلبات النرويجي أولي جونار سولسكاير، بشأن تدعيم هذا المركز.
صحيفة "الصن" الإنجليزية أكدت أن إدارة يونايتد حاولت التعاقد مع فاران، أحد أهداف سولسكاير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنها اصطدمت بتمسك النادي الملكي بلاعبه.
ووفقا للصحيفة، فإن على إدارة يونايتد إذا أرادت حسم ضم فاران أن تدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه والبالغة 430 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن فاران ليس المدافع الوحيد الذي تعثرت مفاوضات يونايتد لضمه مؤخراً، إذ سبقه كل من هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي.
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