خل التفاح.. ملعقتان يغيران حياتك

يتميز خل التفاح باحتوائه على العديد من العناصر والمركبات المهمة للصحة، التي تعود على الجسم بفوائد كثيرة.

ويوصي بعض خبراء الصحة بشرب ملعقتين كبيرتين مخففتين بالماء من خل عصير التفاح يوميا لجني بعض الفوائد الصحية المهمة التي نتعرف على أبرزها، بحسب موقع "world food blog"، فيما يلي..

1- يخفض الشهية

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا، فيمكنك إنقاص وزنك عن طريق شرب محلول من الماء وخل التفاح للحفاظ على الوجبات الخفيفة، كما أنه يساعد على تعزيز التأثيرات المشبعة للطعام.

2- يجنبك الحلويات

يمكن لخل التفاح أن يشبع حاجتك للحلويات عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه وشربه مما سيساعد على تجنب الحلويات بعدها.

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3- يساعد على الهضم

يحتوي خل التفاح على البريبايوتك وهو عنصر يعزز النمو الصحي للميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي، وشرب خل التفاح بشكل منتظم يمكن أن يعطي هذه الكائنات الحية الدقيقة القوة القتالية اللازمة لتنظيم حمض المعدة والهضم.

4- يقوي القلب

البكتين الموجود في التفاح وخل التفاح يساعد على التخلص من الكوليسترول السيئ ويمنع انسداد الشرايين.

5- ينظم السكر في الدم

خل التفاح يحسن من آثار قدرة الأنسولين على تحطيم السكر، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري قد لا يساعدهم خل التفاح بشكل كبير، لذا لا يجب استخدامه كبديل عن الأنسولين.



