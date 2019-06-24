التحقيق مع طبيب أسترالي استأصل جزءا من أمعاء مريض

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الإثنين، أنها تحقّق في خطأ ارتكبه طبيب بالمستشفى العام، بعد أن استأصل جزءاً سليماً من أمعاء مريض بالسرطان.



وتعهّدت الحكومة بعدم تكرار "الخطأ الفظيع" الذي وقع الأسبوع الماضي في مستشفى العاصمة سيدني، مشيرةً إلى خضوع المريض لعملية تصحيحية، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية.

وقال براد هازارد، وزير الصحة في الولاية، إن المستشفى أخبر الوزارة في نيو ساوث ويلز "بالحدث الخطير"، مضيفاً أن نتائج التقارير الطبية الواردة من مُقدّم خاصّ للخدمة ساهمت في وقوع الخطأ.

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وأكد هازارد أنه طلب من المستشفى تقديم كل الدعم والرعاية للمريض وأسرته، ذاكراً: "في مثل هذه الحالات، هناك عمليات تحقيق ويجب أن تتوصّل إلى استنتاجات قبل أي تعليق آخر، ومن الضروري أيضاً احترام خصوصية المريض".

وبيَّن متحدث باسم المستشفى الذي يضم 488 سريراً، ودُشِّن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن سبب الخطأ قيْد التحقيق حالياً لتحديد ملابسات الحادث.

من جانبها، أفادت جلاديس بيريجكليان، رئيسة ولاية نيو ساوث ويلز، بأن القلق ينتابها حين تسمع بواقعة مماثلة، واصفةً ما حصل بـ"الخطأ الفظيع".

وأوضحت في تصريحات للصحفيين: "نحتاج إلى معرفة السبب الجذري للقضية، والتحلي باليقظة والانتباه كي لا يتكرّر ذلك"، مؤكدةً الاهتمام بتوفير الرعاية الكاملة للمريض المتضرّر.