طؤيقة تحضير كيك اسفنجي بالكريمة والفواكة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيك اسفنجي بالكريمة والفواكة

- للتزيين : كريمة : 2 كوب (طازجة ومخفوقة)

البلوبري : ربع كوب (طازج)

الفراولة : ربع كوب (طازجة)

التوت الأحمر : ربع كوب (طازج) - البيض : 4 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- طحين : 2 كوب

- سكر : كوب وربع

- حليب : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير Advertisements ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين وسخني الفرن على حرارة 180 درجة.

اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي البيض مع الفانيلا لخليط الزبدة والسكر واخلطي.

انخلي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا واخلطيه مع الملح.

أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والسكر والزبدة بالتناوب مع الحليب حتى يصبح المزيج كريمياً وناعماً.

صبي الخليط في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يبرد ثم ضعيه في طبق التقديم.

وزعي الكريمة فوق الكيك ووزعي الفراولة والبلوبيري والتوت وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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