طؤيقة تحضير كيكة اسفنجية بالآيس كريم

مقادير

- البيض : 4 pcs (لعمل الكيكة)

- سكر البودرة : كوبان ونصف (لعمل الكيكة)

- طحين : 3 اكواب (لعمل الكيكة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (لعمل الكيكة)

- بايكينغ باودر : 4 ملعقة صغيرة (لعمل الكيكة)

- الآيس كريم : كوبان ونصف (للحشوة والتزيين - الفانيليا)

- الآيس كريم : 3 اكواب (للحشوة والتزيين - فاكهة أو شيكولاتة (حسب الرغبة))

- كريما : 4 اكواب (للحشوة والتزيين - شانتيه)

- الفراولة : 5 pcs (الفراولة للتزيين - للحشوة والتزيين)

- لوز : حبات (للحشوة والتزيين- محمص للتزيين)

طريقة تحضير

1. لعمل الكيكة الإسفنجية: يخفق البيض مع السكر لمدة ربع ساعة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح مثل القشدة، ثم نضيف قليل من الفانيليا.

2. يضاف البيكنج بودر إلى الطحين ويخلط جيدا، ثم يضاف إلى خليط البيض والسكر ببطء مع الخلط أثناء إضافة الطحين

3. يوضع خليط الكيكة فى صينية مدهونة بالزيت والطحين، وتوضع في الفرن لمدة 40 دقيقة، ثم تقلب على طبق وتترك لتبرد، ويفضل استخدامها في اليوم التالي.

4. تقسم الكيكة إلى 3 دوائر (طبقات) ، وتوضع الدائرة الأولى في صينية على مقاس الكيكة مبطنة بورق قصدير، على أن يغطى أطرافها حتى يسهل قلبها مرة أخرى، وتغطى بالآيس كريم.

5. ثم توضع الطبقة الثانية ونعيد الكيكة إلى الفريزر، وبعد أن تتماسك جيدا تغطى الدائرة الثانية بنوع آخر من الآيس كريم غير الطبقة الأولى وتغطى بالطبقة الأخيرة.

6. وتعاد مرة أخرى إلى الفريزر حتى تتجمد، ثم تقلب فى طبق التقديم، ويجمل الوجه بوردات من الكريم شانتيه.

وعند التقديم يزين وجه بالفراولة واللوز المحمص

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