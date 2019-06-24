طريقة تحضير كيك اسفنجي بالكاكاو

القاهرة - لايف ستايل
مقادير
- لتحضير الكيك :
الزبدة : 225 غم
سكر البودرة : 225 غم
البيض : 4 حبات
طحين : 175 غراماً
بودرة الكاكاو : 50 غم
- للتزيين :
سكر البودرة : رشّة
الفواكة : قطع (بحسب الرغبة)
طريقة تحضير
1. حمي الفرن على درجة حرارة 180. وإدهني صينية الكيك بالزبدة، أو بالزيت النباتي مع رشة طحين.
2. في وعاء عميق، اخفقي الزبدة والسكر حتى يتجانس الخليط ويرتفع، ثم أضيفي البيض بالتدريج مع الخفق بعد كل إضافة.
3. نخلي الطحين والكاكاو، ثم أضيفيهم لخليط الزبدة والسكر، وحركي بالملعقة حتى تمتزج المكونات تماماً.
4. صبي خليط الكيك بصينية الفرن الجاهزة، وأدخلي الكيك للفرن مدة 40 – 45 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج.
5. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد.
6. زيني الكيك برشة من السكر البودرة، أو بقطع من الفاكهة الموسمية بحسب الرغبة.
7. قدميه دافئاً أو بارداً.
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