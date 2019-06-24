القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- معكرونة : عبوة (لولبية بنية)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الفطر : كوب (طازج ومقطع شرائح)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- السبانخ : 4 اكواب (مفروم خشن)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة (مجففة)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور) طريقة تحضير اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها وأعيدها للقدر.

في مقلاة واسعة سخني زيت الزيتون وقلبي الفطر الطازج والثوم لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

أضيفي الأعشاب الايطالية والملح والفلفل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي السبانخ وقلبي المزيج لمدة 7 دقائق حتى يذبل السبانخ.

أضيفي الخليط للمكرونة المسلوقة وقلبي لمدة دقيقة.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم ووزعي جبن البارميزان فوقها وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم وصفة سحرية من الخيار والثوم لعلاج ضغط الدم المرتفع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفطر لرجيم مثالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.