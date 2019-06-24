طريقة تحضير مكرونة تالياتيلي مع الكرّاث والفليفلة لرجيم مثالي

مقادير

- معكرونة التاغلياتيلي : 200 غم

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الكراث : 1 حبة (كبير الحجم / منظّفًا ومقطّعًا إلى شرائط رفيعة)

- الفليفلة الصفراء : 1 حبة (منزوعة البذور ومقطّعة إلى شرائط رفيعة)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (منزوعة البذور ومقطّعةً إلى شرائط رفيعة)

- الثوم : فص (مقشّرًا ومسحوقًا)

- الزعتر البري : بضع أوراق (الطازج)

- الحر الأحمر : قرن (منزوع البذور ومفرومًا)

- زيت الزيتون : ربع كوب (للتقديم)

طريقة تحضير م

1. تُسلق الـ"تالياتيلّي" في وعاءٍ حاوٍ الماء المضاف إليه الملح، للمدة المدوّنة على العبوة. وفي أثناء سلق المعكرونة، يُسخّن الزيت في مقلاة كبيرة، ويضاف الكرّاث والفليفلة الصفراء والحمراء والثوم والزعتر البرّي، وذلك لخمس إلى ثماني دقائق، وتحديدًا حتى تصبح طريّةً.

2. تُنقل الـ"تالياتيلّي" إلى مصفاة، وحين تجفّ، تُضاف إلى المقلاة، مع الخلط. ويُنثر الملح والفلفل عليها، ويوزّع الحرّ المفروم، ويُسكب المزيد من الزيت.

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