طريقة تحضير المكرونة بصوص البشاميل للرجيم



مقادير

- لحم مفروم : 1 كيلو

- صلصة طماطم : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- الزعتر : ربع ملعقة صغيرة

- المعكرونة : 500 غراماً (قمح)

- حليب : كوبان (خالي الدسم)

- البيض : 2 حبة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- دقيق : كوبان ونصف (منخول)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة تحضير

1. في قدر به ماء مغلي مملح، اسلقي المكرونة حتى تنضج تماما، وصفيها واتركيها جانباً.

2. في وعاء ضعي ملعقة زيت الزيتون على النار، ثم ضيفي الدقيق مع التحريك لمدة 30 ثانية، ثم ضيفي الحليب، مع استمرار التحريك، وأضيفي قليل من الماء، وقلبي جيدا حتى الحصول على قوام متجانس للبشاميل.

3. اتركي البشاميل حتى يبرد قليلاً، ثم اخفقي مع بيضة واحدة.

4. ضعي ملعقة الزيت الأخيرة في إناء وسخنيها، ثم ضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح شفاف، ضيفي المفروم، مع التقليب جيدا حتى يتغير لونه كاملاً، وأضيفي صلصة الطماطم وأضيفي التوابل وقليل من المياه واتركيه على النار لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

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5. رصي طبقة من المكرونة في صينية ثم رصي عليها اللحم، ثم طبقة أخرى من المكرونة وضيفي البشاميل كطبقة أخيرة، وادهني وجه الصينية بالبيضة الأخيرة بعد خفقها.

6. أدخلي الصينية الفرن عند درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة، أو حتى يحمر الأطراف.

( يمكن إضافة الجبن الشيدر على البشاميل).

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