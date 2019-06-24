10 مزايا لعملية شفط الغضروف دون جراحة

إذا كنت تعاني من الانزلاق الغضروفي وتخشى العمليات الجراحية، فقد أصبح بإمكانك الآن التخلّص من هذه المشكلة في أقل من 60 دقيقة وبدون جراحة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعراض الانزلاق الغضروفي تتمثّل في الألم والتنميل والوخز وضعف العضلات وصعوبة الوقوف أو الجلوس، فضلاً عن الشعور بألم مفاجئ عند أداء بعض الحركات، أو برودة جانب من الجسد، بينما يعدّ النوم والجلوس ورفع الأحمال من أبرز أسباب الإصابة.





وقال الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة التداخلية في مصر، مبتكر جهاز تفتيت وشفط الانزلاق الغضروفي، والحاصل على براءة اختراعه: "بعد عملية شفط الغضروف يمكن ممارسة حياتك العملية خلال يومين أو أسبوع على أقصى تقدير".

وتتم عملية شفط الغضروف تحت مخدّر موضعي ومن خارج القناة العصبية، عبر إدخال قسطرة صغيرة لا يتعدى قطرها 2 مم، تحت توجيه الأشعة، إلى داخل الجزء المنزلق فقط، ليقع تفتيته إلى قطع صغيرة، ثم شفط هذه الأجزاء بغية تقليل الضغط داخل الغضروف، من دون شق للعضلات أو كسر للعظام، وبعيداً عن العمود الفقري.





وأضاف سامي أن هذه العملية غير الجراحية تعتبر الوحيدة المكافئة للجراحة، إذ تسمح باستخراج أكبر كمية من نواة الغضروف وهو ما لا تتيحه سائر الوسائل غير الجراحية، وذلك لقدرتها العالية على الشفط.

وتابع قائلاً: "بالشفط نحن لا نكتفي بعلاج عرض الألم، ولكننا نقتلع السبب وهو نواة الغضروف، فتنتهي المشكلة تماماً".

وأفاد سامي: "قمنا بعلاج نحو 5000 مريض انزلاق غضروفي قطني وعنقي على مدى الـ25 عاماً الماضية، أي أعلى معدل في العالم، بنسب نجاح ارتقت من 70% حتى 85% دون مضاعفات".





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وحدّد استشاري الأشعة التداخلية أهم مزايا هذه العملية الآمنة كالتالي:

1- تجرى تحت مخدر موضعي دون آلام لتجنب أخطار المخدر العام.

2- استخراج الغضروف وتسليمه للمريض.

3- تنفيذ العملية خارج القناة العصبية والعمود الفقري.

4- لا ينتج عنها تليفات تؤذي الأعصاب فيما بعد العملية.

5- لا يتم شق العضلات أو كسر العظام فيحتفظ الظهر بقوامه القوي.

6- فترة نقاهة قصيرة ويعود المريض سريعا إلى حياته العملية.

7- تناسب الشباب والرياضيين ورجال الأعمال والبدناء.

8- يمكن إجراؤها في حالات ارتجاع الغضروف بعد الجراحة.

9- لا تتعارض مع أي جراحات مستقبلية للمريض.

10- لا تتطلب تثبيت الفقرات أو تركيب أي أجهزة تعويضية.