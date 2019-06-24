تقنية جديدة تعالج ضعف البصر في 6 دقائق

نجح علماء أمريكيون في تطوير تقنية رائدة لتصحيح ضعف البصر يمكن أن تضع نهاية للنظارات للملايين حول العالم.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن علماء مركز "ألوتيكس" لعلوم البصريات أن العملية التي تستغرق ٦ دقائق تزرع قطعة من نسيج الخلايا المانحة في مقدمة مقلة العين، وهو ما يعكس الضوء على شبكية العين في الجزء الخلفي منها.

Advertisements

وأظهرت النتائج الأولية لـ١٠٠ مريض أن التقنية تسمى "ترانسفورم" وتتم تجربتها الآن في أنحاء أوروبا.

ويمكن للعملية أن تصحح الرؤية لدى أولئك الذين يعانون من مشاكل في الرؤية عن قرب، ويعتقد الخبراء أن نجاحها يعني أنه يمكن تكييفها أيضا لمساعدة من يعانون من صعوبات في الرؤية عن بُعد.

وتتضمن التقنية الجديدة عملية زرع جراحية رفيعة لرفرف القرنية لإنشاء طبقة رقيقة من القرنية، وتتم تجربة النتائج بعد دقائق فقط من الجراحة.

ويؤكد من خضعوا للعملية أنها لا تستغرق وقتا طويلا؛ حيث يعود بعدها المريض للمنزل في اليوم نفسه، ولا تسبب ألما وليست لها آثار جانبية كما أنها لا ترتبط بعمر.