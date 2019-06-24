7 تطبيقات توفر الأدوية الناقصة بالسوق المصري

بعد أن أصبحت الهواتف الذكية في يد الجميع، كان من المهم أن تتحول الكثير من الخدمات إلى إلكترونية، للتسهيل على المستخدمين الحصول على خدماتهم، وتأتي الخدمات الطبية لما لها من أهمية بالغة على رأس هذه الخدمات.

وفي مصر تم إطلاق 7 تطبيقات لخدمة المرضى، لتوصيل الأدوية وتوفير الناقص منها في السوق المصري، لرفع المعاناة عن كاهلهم بالبحث في الصيدليات دون جدوى، حيث تمثل هذه التطبيقات صيدلية منزلية.

تستعرض "العين الإخبارية" في هذا التقرير، أشهر 7 تطبيقات لخدمة توصيل وتوفير الأدوية الناقصة بالسوق المصري.

دواء ناقص





تطبيق مجاني يساعدك في البحث عن الأدوية غير المستخدمة بالتبرع أو بالبيع المباشر دون تدخل طرف ثالث.

ويقول مطلقو التطبيق إن الآلاف يموتون كل سنة بمصر، وذلك لأنهم لم يستطيعوا الوصول للدواء أو لارتفاع سعره، مضيفين أن "دواء ناقص" يساعد الجميع في الوصول له من متبرعين أو بائعين بشكل تطوعي غير تجاري لمساعدة غيرهم المحتاجين للدواء.

بالشفا





تطبيق مجاني لطلب الأدوية يتيح لك الحصول على الدواء أو أي مستحضرات طبية بأسرع وأبسط الطرق من أقرب صيدلية عن طريق مسح الوصفة الطبية أو البحث من خلال قاعدة بيانات طبية.

ويقدم التطبيق مميزات عدة، فهو يقدم معلومات للمريض مثل طرق الاستخدام، والآثار الجانبية، والاحتياطات، والتفاعل مع المخدرات، ومعرفة أسعار كل دواء بمحتوياته، وعروضا حصرية على المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل، إلى جانب البحث الذكي الذي يتيح لك العثور على أي أدوية أو مستحضرات بسرعة من أي مكان داخل التطبيق، فضلاً عن خدمة التوصيل إلى المنازل المجانية متوفرة على مدار 24 ساعة.

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نبكا



تطبيق يتيح تمكين المستخدم من طلب أي دواء أو منتج من خلال تطبيق المحمول.

الروشتة





تطبيق سهل الاستخدام يمكّنك من طلب أي منتج أو دواء وتسليمها من خلال شبكة الصيدليات الموجودة ضمن نطاق العمل، في الإسكندرية والقاهرة والجيزة والسويس وأسيوط وسوهاج مع أكثر من 500 صيدلية، على مدار 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع، ويمكنك الدفع نقدًا عند التسليم أو باستخدام ماكينة الائتمان.

شفاء





محرك بحث تستطيع من خلاله إيجاد أماكن توافر الدواء بعيدا عن مشاكل البحث المعتادة، ويقدم التطبيق العديد من التسهيلات للمستخدمين منها تذكيرك بمواعيد الأدوية من خلال رسائل نصية بالمواعيد التي تحددها، وتوصيل الأدوية من أقرب صيدلية مع إمكانية التوصيل الشهري للأدوية بعيدا عن مشاكل النقص.

علاجي





يمكنك تطبيق "علاجي"، من البحث وطلب أي دواء عبر الإنترنت من مجموعة واسعة من الصيدليات، ثم تحميل نسخة من وصفة الدواء وإظهار المستند الأصلي إلى الصيدلية قبل تسليمها.

يداوي





تطبيق يتيح لك طلب أي دواء عبر الإنترنت من أقرب صيدلية لديك وتوصيله على الفور، فضلا عن البحث في قاعدة بيانات طبية عبر الإنترنت أو رفع الوصفة المكتوبة بخط اليد.