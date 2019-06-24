3 طرق للوقاية من مخاطر فيروس سي

يعاني مرضى فيروس سي من مخاطر محتملة طوال الوقت نظراً لصعوبة اكتشاف المرض في بداياته، فغالبيتهم لا تظهر لديهم أعراض واضحة، لذا يكتشفون إصابتهم بعد تلف وإجهاد الكبد.

ويعد فيروس سي أخطر فيروسات الكبد وأكثرها فتكاً، لأنَّه يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة مثل التليف الكبدي وسرطان الكبد والفشل الكبدي.

وحذَّر الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة التداخلية في مصر، من تليف الكبد الناتج عن فيروس سي، قائلاً إنَّه السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الكبد في مصر.

وأضاف سامي لـ"العين الإخبارية" أنَّ أورام الكبد ازدادت في وقت لم تفلح خلاله الجراحات بوقف زحف المرض اللعين، ذاكراً أنّ نسبة الأورام القابلة للجراحة لا تتعدى 10%.





وأوضح أنَّ التغيرات في خلايا الكبد التي يحدثها الفيروس هي مُقدِّمات التحول السرطاني، مشيراً إلى أنَّ الاكتشاف المبكر للتغيّرات التي تحدث لخلايا الكبد له دور فعّال في وقاية المريض من مضاعفات المرض.

لذا وجّه الدكتور أحمد سامي بعض النصائح المهمة لمرضى فيروس سي:







إجراء تحاليل وظائف وإنزيمات الكبد.

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إجراء موجات صوتيّة على الكبد وتحليل AFP كل ٦ أشهر.

إجراء أشعة مقطعية ثلاثية إذا ظهرت أي علامات.





وأشار سامي إلى بعض الملاحظات والعلامات التي تنذر بتغييرات في الخلايا الكبدية وهي:

فقدان الشهية وخاصة إلى اللحوم.

نقص الوزن.

تضخم البطن.

ارتفاع في درجة الحرارة.

وشدد استشاري الأشعة التداخلية على ضرورة زيارة الطبيب المعالج في حالة ظهور هذه الأعراض التي تشير إلى وجود مخاطر محتملة لفيروس سي.



