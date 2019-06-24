شكرا لقرائتكم خبر عن 131 مليار جنيه قيمة المنتجات التي يستخدمها المصريين من «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف تقرير حديث، أن قيمة المنتجات التي يستخدمها المصريين من محرك البحث «جوجل» بلغت نحو 131 مليار جنيه، إذا ما تم دفع قيمة مالية مقابل الاستخدام، وبحسب التقرير تساعد «جوجل» في دعم الاقتصاد المصري بقيمة 5.2 مليار جنيه سنويًا.

وقالت سلمى محمد، مدير التسويق لشركة جوجل في مصر: إن «تقرير جوجل عن مصر أوضح أن هناك 3 منتجات من جوجل يفضلها المصريين، وهي خرائط جوجل، ومحرك البحث، واليوتيوب»، لافتا إلى أن 2 من كل 5 يستخدم محرك البحث جوجل في مصر، وواحد من كل 3 مصريين يبحث عن وظيفة جديدة، 1و من كل 5 أمهات تبحث على «جوجل» عن طريقة تربية الأبناء.

وأشار إلى أن هناك 84٪ من المصريين يبحثون على الإنترنت من خلال محرك البحث «جوجل»، وذلك عبر «الموبايل» للحصول على معلومات عن المنتج قبل شراءه، وهذا يساعدهم في توفير 23 ساعة سنويًا.

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من جانبه، قال لينو كاتاروزي، مدير شركة جوجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن «شركته مهتمة بالعمل في السوق المصرية، والذي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يبتعدى عدد السكان 100 مليون نسمة»، لافتا إلى أن الشركة تولي اهتماما خاصا برواد الأعمال، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ في تعيين موظفين مصريين في مكتب القاهرة بقيادة هشام الناظر وذلك خلال أسابيع قليلة.

وأضاف أن مصر بلد شاب، حيث يمثل الشباب القطاع العريض من شرائح المجتمع، فإذا نظرنا للشركات الكبيرة في مصر، فإن أقل من 18٪ فقط من يستخدم التسويق عبر الإنترنت، و3٪ للشركات الصغيرة، وهو ما يعكس فرص النمو بمصر.

وأشاد «كاتاروزي» بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إعداد أجندة تشريعية تساهم في خلق مناخ محفز للاستثمار، وتنظيم عمل الشركات التي ترغب في الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ والتي شملت إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإعداد قانون حماية البيانات الشخصية؛ مشيدا بالحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للاستماع إلى آراء الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل صدوره، وذلك بمشاركة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ وهو الذي يمثل حافزا لدى الشركة للاستثمار في مصر.

من جانبه، أكد هشام الناظر، مدير عام جوجل مصر، أن المصريين من أكثر الشعوب اهتماما بخدمات جوجل، ويوم بعد الآخر يزداد أعداد المستخدمين بمصر لخدمات الشركة، لافتا إلى أن المصريين يستخدمون خدمات جوجل بشكل واسع، خاصة «يوتيوب» والبحث عن خدمات السفر والأكل والتعلم، مشيرا إلى أنه من المستهدف تدريب 100 ألف شخص على المهارات الأساسية الرقمية بنهاية 2019.