"خطة كُبرى" أدت إلى زواج إيفانكا ترامب من غاريد كوشنر

كشفت صحيفة بريطانية أن علاقة ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر كانت بسبب خطة كبرى أعدها والد غاريد "تشارلز كوشنر".

وسقط تشارلز الذي كان مطورًا عقاريًا ناجحًا، في أوائل العقد الأول من القرن العشرين عندما اُكتشف أنه كان يدفع لسياسيين بشكل غير قانوني.

وأقر في عام 2005، بأنه مذنب في ثماني عشرة تهمة تتعلق بالمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية الخاطئة، والإدلاء بتصريحات كاذبة للجنة الانتخابات الفيدرالية، وعلى إثر ذلك، تلقى تشارلز عامين في السجن.

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وعقب خروجه من السجن، قرر تشارلز إعادة تحسين صورته ومكانته، وساعده في هذا الأمر المحامي وخبير العلاقات العامة هوارد روبسنشتاين.

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واعتمد خطة كبرى من ثلاثة عناصر، تضمنت: شراء أحد الأصول في مانهاتن ونقل مركز عملياته من نيو جيرسي إلى نيويورك، فضلًا عن القيام بشراء منشور أو صحيفة، مملوكة ظاهريًا لجاريد، وارتباط جاريد بشخصية بارزة في المجتمع.

وفي هذه الأثناء، التقى غاريد وإيفانكا في عام 2005 من خلال الأصدقاء المشتركين وتزوجا في نهاية المطاف في عام 2009، عندما تحوَّلت إيفانكا إلى اليهودية.

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