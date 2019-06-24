الملكة رانيا تتجول داخل مكتبة "كون" في مأدبا وتلتقي بعدد من الشباب

زارت الملكة رانيا العبدالله اليوم الأحد مكتبة "كون" في مأدبا، والتقت مجموعة من شباب وشابات المحافظة، حيث تُعتبر المكتبة مساحة إبداعية للحوار والثقافة واطلاق المبادرات الريادية التي تخدم توجهات وأفكار الشباب.وتجولت الملكة في مكتبة "كون"، واستمعت من المؤسسين غيث بحدوشة وقيس معايعة إلى قصة تأسيس المكتبة وأهدافها والخطط المستقبلية.

وتضم المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب المستعملة والقديمة النادرة والجديدة لمختلف الأعمار، وفي الوقت ذاته توفر مكانا ثقافيا اجتماعيا للشباب من المجتمع المحلي وزوار مأدبا ضمن بيئة تشجع على ثقافة القراءة، وتشكل مكاناً للانشطة الاجتماعية والثقافية ومشاركة المعرفة. ويشتمل المكان على مقهى وساحة خارجية ومطبخ، وتهدف مساحة "كون" لإيجاد بيئة ايجابية وآمنة للعامة ودعم المبادرات المجتمعية المحلية والمساهمة في توفير فرص عمل وتطوع في مدينة مأدبا.

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وخلال لقاء ضم مجموعة من شباب وشابات مأدبا، وأدارته المدير التنفيذي لمؤسسة مأدبا غدا للتنمية والتدريب عائشة الحواتمة، استعرض الحضور طبيعة أعمالهم واسهاماتهم المجتمعية بالإضافة الى الأفكار التي يتطلعون لتنفيذها في المجالات التربوية والسياحية وبناء ثقافة الحوار الهادف.

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ومؤسسة مأدبا غدا للتنمية والتدريب هي مؤسسة غير ربحية تهدف لتقديم فرص التعلم والتنمية للشباب في مأدبا وتركز على التنمية الاقتصادية والتعليم، وتركز في تنفيذ انشطتها على منطقتي ذيبان وبني حميدة.

وسيسهم مكتب جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم عدد من المبادرات في مأدبا، منها مساعدة مكتبة "كون" على توسيع غرفة الدراسة وتزويدها بأجهزة حاسوب ومستلزمات أساسية، بالإضافة إلى دعمهم لتأسيس "حاضنة التعلم" لتوفير الأنشطة الثقافية والموسيقى والفن للأطفال والشباب في مأدبا.

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كما سيعمل على ضمان حصول عدد من الشباب على دورات في اللغة الانجليزية والمهارات الأساسية وتوفير أجهزة حاسوب لهم من خلال مؤسسة مأدبا غدا للتنمية والتدريب، بالإضافة الى دعم مجموعة من الشباب لبدء مشاريعهم الخاصة.

كما سيتم دعم مبادرة "مذراة" للثقافة والفنون، وهي مؤسسة شبابية غير ربحية تهدف لإعادة احياء المشهد الثقافي في مأدبا من خلال الموسيقى والفن في منزل روكس بن زائد العزيزي، ودعم مشاريع مبادرة شباب 42، الهادفة الى اشراك الشباب وتفعيل دورهم في مجتمعاتهم.

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