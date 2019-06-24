أحمد السبكي يُوضِّح أهمّ مزايا عمليات التحويل المصغر للمعدة

صرَّح الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر في كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، بأن عملية التحويل المصغر للمعدة من العمليات الفريدة من نوعها، إذ يتم ضبطها بطريقة معينة لتلائم جميع المرضى على اختلاف أوزانهم أو نسبة السكر التي تفرزها أجسامهم، وهو ما يجعل هذه العملية مميزة عن باقي عمليات إنقاص الوزن. وقال الدكتور أحمد السبكي إن هناك فروقا جوهرية بين عملية التحويل المصغر للمعدة وباقي عمليات إنقاص الوزن أوضح السبكي، حيث إن عملية تكميم المعدة تعتمد على قص أربع أخماس المعدة مع بقاء خمس المعدة، كذلك عملية تدبيس العملية تعتمد على بقاء المعدة صغيرة حتى لا يعود اكتساب الوزن من جديد، لكن عملية التحويل المصغر للمعدة تسمح للمريض بأن تكون حجم المعدة لديه أكبر مع عدم إمكانية اكتساب الوزن نتيجة التوصيلة التي تم إجراؤها بين المعدة والأمعاء والتي تعمل على امتصاص 75% من السكريات والدهون.

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