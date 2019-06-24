السبكى يوضح أهمية جراحات السمنة فى معالجة مرض السكر

أوضح الدكتور أحمد السبكي ،أستاذ جراحات السمنة والتجميل وتنسيق القوام، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر ، إن جراحة السكر مصطلح جديد غريب على عالم الطب ، والعلم لا يتوقف عن اكتشاف الجديد دائما ونأمل أن يأتي يوما وتكون نسبة المصابين في مصر بمرض السكر لا تتعدي الـ 1% وهناك أمراض عديدة مصاحبة للسكر ومنها امراض الشبكية وارتفاع ضغط العين وضعف وظائف الكلي والفشل الكلوي الحاد والتهاب الأعصاب الطرفية وارتفاع الكوليسترول الذي يسبب تصلب شرايين القلب والمخ .



وقال الدكتور أحمد السبكى إنه تم التأكد من أن جراحة السكر تقضي علي السكر تمام وتنشط البنكرياس ، وتختلف تماما عن التحويل المصغر للمعدة، وتعتبر جراحة السكر هي عزل الجزء من المعدة الذي يفرز الهرمون الذي له تأثير سلبي على البنكرياس .



وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن جراحة السكر هي العملية الوحيدة التي يمكنها التحكم في الكمية المراد إنقاصها من وزن كل مريض والتحكم في طول الأمعاء والوصلة التي تقع بين المعدة والأمعاء ، وتتطلب العملية الخبرة الواسعة في إجرائها .



وأشار الدكتور أحمد السبكى الى أن النوع الثاني من السكر ينتشر بنحو95 % من الحالات ويتم ضبطه باتباع نظام غذائي معين ويختفي هذا النوع من خلال جراحة السكر ، على خلاف النوع من السكر الوراثى وهو سكر الأطفال وإلى حد كبير يتواجد هذا النوع في الجينات للابوين ولا تسبب جراحة السكر الشفاء التام من السكر في هذا النوع .

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