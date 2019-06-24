"إنتي أقوى من الوجع".. عيادة نفسية للنساء فقط

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أنتِ أقوى من الوجع" شعار ترفعه الطبيبة المصرية ريهام عبدالرسول، على أول عيادة متخصصة لعلاج المريضات النفسيات، بهدف تأهليهن من جديد وإعادتهن لحياة أفضل بعيدا عن الصعوبات القاسية.
تقول الطبيبة ريهام عبدالرسول، لـ"العين الإخبارية"، إن المجموعة العلاجية تسهتدف تحفيز السيدات على المقاومة النفسية لمواجهة الظروف الصعبة، خصوصاً أن معظمهن يعبرن بأجواء قاتلة تقضى على أحلامهن، وتضعهن في حالية يأس دائمة؛ لذا هذه المجموعة العلاجية ستحارب كل هذه الظروف، وتعيدهن في ثوب جديد مليء بالبهجة والقدرة النفسية على مواجهة الصعاب.
ووجهت الطبيبة المصرية رسائل لمن تعاني الضغوطات العصبية من أجل تشجيعها للالتحاق بالمجموعة العلاجية النسائية، قائلة: "سنسير معاً في طريق تغيير نفسي وإنسانى حقيقي.. وسنحاول التعرف على أنفسنا بعين جديدة وقلب نابض.. من أجل استرداد حقوقنا النفسية، واتخاذ قرارات صحية فى الاتجاه السليم".
وحددت المجموعة العلاجية سن المتقدمات على أن يبدأ من 20 عاما، ويتم مقابلتهن عند موعد الحجز، لمعرفة الحالة وتشخيصها وطرق العلاج النفسي الذي سيطبق.
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