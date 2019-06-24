6 فواكه تحميك من حرارة الصيف

للفاكهة في فصل الصيف دور مهم جداً ومكانة رئيسيّة بجميع الأنظمة الغذائيّة، وذلك لما لها من فوائد صحيّة في ترطيب الجسم ومده بكل المعادن والفيتامينات.

وتقول الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجيّة في مصر، إنَّ الفاكهة تساعد في خسارة الوزن والتخلُّص من سموم الجسم بل وتعد من المصادر الغذائيّة التي تحمي من الأمراض القلبيّة والأمراض المزمنة وغيرها.

وتعدد حسين مزايا الفاكهة الصيفيّة لـ"العين الإخبارية"، موضحة أبرز وأهم فوائدها الصحية كالآتي:

البطيخ





يأتي البطيخ على رأس القائمة فهو من أطيب الفواكه الصيفيّة، ومعروف بغناه بالمياه والألياف الغذائيّة وبمذاقه الحلو والمنعش، ويساعد أيضاً على الإحساس بالشبع والترطيب.

الكنتالوب





وهي فاكهة غنيّة بالمعادن والفيتامينات، وتلعب دوراً مهماً في السيطرة على ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم والكولين، إضافة إلى حفاظها على صحة القلب والشرايين والوقاية من الجلطات.

ويعد الكنتالوب مصدراً مهماً للألياف الغذائيّة التي تساهم في تسهيل عملية الهضم وتحمي من الإمساك.

الكيوي





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يحتوي الكيوي على كمية كبيرة من الألياف تساعد على هضم الطّعام بسهولة، وتحفّز الجسم على حرق الدهون، وهي من الفواكه التي تقاوم السعرات الحراريّة وتمنحك الشعور بالشبع.

وتحتوي فاكهة الكيوي على الإنزيمات والأحماض التي تقوي مناعة الجسم، وهي منشط ممتاز للكبد.

التفاح





أحد أفضل أنواع الفاكهة التي تساعدك على التخلّص من الوزن الزائد، إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعمل بدورها في عمليّة الهضم السريع، كما أنَّها منخفضة السعرات الحراريّة وغنيّة بالمعادن منها الحديد، والزنك، والفيتامينات.

وتناول تفاحة يوميّاً يساعدك على حماية جسمك من الأمراض وأيضاً التخلّص من الدهون مع اتباع حمية غذائية خفيفة.

الخوخ





يعرف الخوخ بقدرته على محاربة الإمساك وتسهيل عملية الهضم، كما أنه يحدّ من الشهية ويخفّف الشعور بالجوع ويعد من الفواكه قليلة السعرات.

الجريب فروت





يعد الجريب فروت من أفضل الفواكه التي تعمل على التخلّص من الوزن الزائد، إذ يحتوي على نسبة عالية من الإنزيمات التي تساعد على الحرق بشكل واضح وسريع.

ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، وعلى نسبة كبيرة من الألياف.

وللحصول على الوزن المثالي يفضّل تناول نصف حبة من الجريب فروت قبل تناول الوجبة بنصف ساعة لتساعدك على الهضم السريع والتخلّص من الوزن الزائد، ويمكن تحضير طبق من سلطة الفاكهة وتناولها كوجبة بديلة عن وجبة العشاء.