كيف تتسوقين للمولود حتى عمر 3 أشهر؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 10:37 صباحاً -
مع اقتراب قدوم المولود يكون هاجس الأمس تحضير كل ما يلزم طفلها من ملابس ومستلزمات، وهنا نقدم لك دليلاً مختصراً يفيدك في التسوق وشراء ما تحتاجينه لمولودك القادم:
التسوق للمولود وشروط الاختيار
- تأكدي من أن كل ما تشترينه قابل للغسل في الغسالة، ويفضل أن تكون ملابس مولودك قطنية.
- اكتفي باثنتين أو ثلاث من كل قطعة؛ من كل نوع لأن المولود ينمو بشكل سريع للغاية.
- قطعة أو اثنتان من القماش المربع «كوفلية»، والتي تعمل على تثبيت من لحظات الولادة الأولى حتى عمر 5 أشهر.
- يمكنك شراء مجموعة كبيرة فقط من الملابس الداخلية؛ لأن المولود في الأشهر الأولى يكون كثير التقيؤ، واحرصي على أن تكون ذات فتحة مناسبة لحجم الرأس.
- إذا كانت ولادتك في فصل الشتاء فقومي بشراء ما يقارب 3 أو 4 أزواج من الجوارب حتى تدفئي أقدام المولود، واشتري له أيضاً الجوارب الطويلة «الكولونات».
- اشتري الكفوف حتى لا يجرح وجهه، وبعض القبعات القطنية الناعمة لتدفئة رأسه
- الأوفرولات تكون مناسبة، أما الملابس الأخرى المكونة من عدة قطع فتقيده وتضايقه.
- إذا كنت لا تعلمين جنس المولود فاختاري الألوان المحايدة كالأبيض والأصفر.
- أنت بحاجة لشراء غطاء ناعم «حرام»؛ لتغطية الطفل أثناء النوم بحيث لا تسبب له الحساسية؛ إذ إن بشرته في الأشهر الأولى تكون حساسة للغاية.
- منشفة ناعمة، وشامبو خاص بالمواليد وإسفنجة في غاية النعومة وفرشاة شعر لطيفة، ولكن لا ينصح أن تستخدميها حتى يتجاوز عمره الشهرين.
- اقتني 5 صدريات «المريلة»، واثنتين من الرضعات لسهولة التعقيم.
- لا تنسي شراء عربة مريحة للطفل؛ لتتمكني من أخذه معك في نزهة.
- إذا كان المولود ذكراً فليكن أثاث غرفته أزرق، بينما سيكون اللون الوردي للأنثى.
- لا ينصح بشراء سرير المهد الصغير؛ لأن حجم المولود يكبر بسرعة ولن يستفيد منه لفترة طويلة، لذا اختاري السرير بحواف عالية، أو ذاك الذي يمكن رفع وخفض إحدى حوافه.
- ينصح بشراء المهد المحمول المعروف باسم «كوت»؛ لأنه يسهل حمل المولود
- أنت بحاجة أيضاً لحقيبة لوضع لوازم عند خروجك وإياه من المنزل.
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