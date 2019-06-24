هل تدركين أهمية الحديد لك وللجنين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 10:37 صباحاً - تختلف المعادن عن الفيتامينات في كونها مواد غير عضوية؛ لا تتأثر ولا تتكسر بالحرارة -عند الطهي- واحتياج الجسم كبير لها، لبناء بعض الأنسجة والعظام ولبناء الدم، ويعتبر الحديد من المعادن الأكثر أهمية للحامل والجنين معاً. هنا إجاباتك تحدد قدر معرفتك وترشدك أيضاً للكثير.

اختبار لصحة الحامل

-هل تعلمين أن الجسم بعامة يحتاج إلى العديد من المعادن، وأن الحامل أشد احتياجاً لليود والمنغنيزيوم والكالسيوم والزنك والحديد؟

أعلم- لا أعلم

2- هل تدركين أن المشيمة تسحب كميات كثيرة من الحديد للجنين أثناء حملك؛ ما يسبب إجهاداً لك، وإصابتك بفقر الدم؛ إذا كنت تعانين من نقص الحديد؟

أدرك- لا أدرك

3- هل تعرفين أن الحديد من أهم المعادن، التي يجب عليك تأمين توافرها بالجسم منذ بدء الاستعداد للحمل، وأثناء أشهر الحمل أيضاً؟

أعرف- لا أعرف

4- هل تعلمين أن النزف الدوري المتكرر بسبب الدورة الشهرية، وإهمالك لتناول الأغذية الغنية بالحديد يعرضك لنقص هذا المعدن المهم أثناء حملك؟

أعلم- لا أعلم

5- هل قرأت أن الحديد عنصر ضروري لتنفس الخلايا وتكوين الهيموجلوبين؛ تلك المادة الروتينية الموجودة بكرات الدم الحمراء، والتي تنقل الأكسجين لجميع خلايا الجسم؟

قرأت – لم أقرأ

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6- هل تعلمين أن الحديد يحتاج لوجود فيتامين «ج» معه؛ حتى يتمكن الجسم من امتصاصه بسهولة؟

أعلم- لا أعلم

7- هل تعلمين أن اللحوم بأعضائها؛ الكبد والكلية والقلب من أغنى المصادر الحيوانية الغنية بالحديد، والطيور والأسماك والألبان ومنتجاتها تحتوي على كميات أقل من الحديد؟

أعلم- لا أعلم

8- هل تدركين أن الخضراوات ذات الأوراق الداكنة الاخضرار مثل السبانخ -من المصادر النباتية- وأن البنجر والمخبوزات والحبوب كاللوبيا والعدس أقل امتصاصاً بالجسم بالنسبة للحديد الموجود بالأغذية الحيوانية؟

أدرك- لا أدرك

نتائج الاختبار

«الإجابة الأولى» الغالبة..تعلمين الكثير

ما أجمل أن تؤهل الحامل نفسها معنوياً وعلميا بأن تتسلح بكل المعلومات التي تجعلها أهلاً لمسؤوليتها الجديدة أثناء فترة حملها، وإجاباتك تقول إنك تدركين بأن التغيرات البنائية لكل أعضاء الجسم خلال فترة الحمل تحتاج لمتطلبات غذائية زائدة؛ لإمداد الجنين باحتياجات نموه المتسارع خاصة في أشهر الحمل الأولى، وإن نقص بعض العناصر الغذائية -مثل الحديد- يعود بالضرر البالغ عليك وعلى الجنين.

لذا نهنئك على وعيك وفرحتك بمولودك الجديد، والتي تتجلى بتزودك بالعلم والمعرفة بما ينفع ويفيد.

«الإجابة الثانية» الغالبة.. تعلَّمي المزيد

ولماذا لا تبحثين؟ لماذا لا تقرئين؟ افتحي النت للإجابة عن استفساراتك ولا تحتاري؛ ماذا أفعل؟ وماذا آكل؟ وما أهمية الحديد؟ وما تأثير نقصه؟ وما الخطورة في تجنب بعض المأكولات والإقبال على أخرى!..لا وألف لا، تقديمك لإنسان جديد إلى عالم الوجود يتطلب منك قدراً من الثقافة والمعرفة والفرحة والانتعاش؛ حتى تعود قيمتهم لصالحك نفسياً وجسدياً..وصحة وعافية مولودك.

احذري، فنقص الحديد يتسبب في احتمال حدوث ولادة مبكرة، أو موت للجنين في حالات نقص الحديد الشديدة.