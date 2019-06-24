حققت الأميركية "بادى وينكل" شهرة واسعة على موقع "إنستغرام" وهى بعمر الـ90، ليطلق عليها اسم أكبر مؤثرة عمرًا فى شبكات التواصل الاجتماعى.
وحسب موقع الإمارات اليوم، تعرض "وينكل" أسلوب حياتها التي تصفه بالعصري والمرح، وتحرص على ارتداء الألوان الزاهية، واستطاعت العمل مع علامات تجارية كبيرة فى عالم الموضة والمكياج.
وانشأت حفيدة "وينكل" حسابا لها على انستغرام قبل 5 سنوات، ويتابعها 3.8 مليون شخص على المنصة منهم مشاهير كالمغنية ريانا، والمغنية مايلي سايرس وكلوي كرداشيان.
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كانت هذه تفاصيل خبر مُصممة أزياء أميركية "مُسنة" تكتسح "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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