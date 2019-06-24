النساء المصابات بالصداع النصفي أكثر عُرضه لخطر السكتة الدماغية

حذَّرت جمعية القلب الأميركية، من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية فى المرضى الذين يعانون من الصداع النصفى، وخاصة النساء.

وقال الدكتور ميتشل إلكيند أستاذ الأعصاب بمدينة نيويورك، وأستاذ بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، أن الأشخاص المصابون بالصداع النصفى يجب أن دراسة بإحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأضافت جمعية القلب الأميركية، أنه وفقًا للمكتب الفيدرالى لصحة المرأة، يعانى نحو 30 مليون أمريكي من الصداع النصفي، والصداع المتكرر، والخفقان الذى يمكن أن يرافقه الغثيان والضعف.

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وأشارت إلى أن هناك علامات تُنذر بالإصابة، مثل الصداع المصحوب بالاضطرابات الحسية التى تتراوح من رؤية وميض الضوء، وخطوط التعرج، إلى الإحساس بالوخز، وصعوبة التحدث.

وقالت، "إن ثلاثة أرباع الذين يعانون من الصداع النصفى هم من النساء، من بين ما يقرب من 800 ألف سكتة دماغية تحدث سنويا فى الولايات المتحدة الامريكية، تقدر مؤسسة الصداع النصفي الأميركية، أن ما بين 2000 إلى 3000 فقط مرتبطة بالصداع النصفي".

وقالت الدكتورة كارين فوري، رئيسة قسم أمراض الأعصاب، أن الصداع النصفي ينطوي على تشنج وضيق فى الشريان، مضيفة، "إذا كنت تتناولي هرمونات فانها تزيد من خطر التجلط، وحدوث الجلطة".

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وشددت فورى، والتى ترأس مجلس السكتة الدماغية، في جمعية القلب الأميركية، أن السكتات الدماغية، تحدث بشكل متكرر أكثر فى كبار السن، كما تحدث حالات الصداع النصفى فى كثير من الأحيان مع التقدم فى السن.

وأكدت أنه إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فيجب عليك على الأقل التخفيف من المخاطر عن طريق تقليل عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية.

وهذا يعنى عدم التدخين، وممارسة النشاط البدني، وعدم تعاطي الكحول، والسيطرة على الوزن، وضغط الدم، والسكر فى الدم، والكولسترول.

وأكدت أن بعض النساء اللاتى لديهن عوامل خطر أخرى، فلا ينبغى عليهن التدخين، أو تناول الأدوية المحتوية على الهرمونات، وإذا كان شخص ما يعانى من صداع نادر، وكان يحدث فجأة فى كثير من الأحيان، أو إذا أصبح الصداع المعتدل حادًا بشكل مفاجئ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة جديدة.

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