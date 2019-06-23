اطلبيها من زوجكِ.. الإجازات تضمن لكِ الوقاية من أمراض القلب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جميعنا ينتظر موعد الإجازات، من وقت لآخر، وذلك، لأنّها تعود علينا بكثيرٍ من الفوائد، على الصّعيدين النّفسيّ والبدنيّ، فهي بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس من العمل، وضغوط المنزل، ومتاعب الحياة عمومًا. وتأكيدًا على ذلك، اكتشف مؤخرًا فريقٌ بحثيّ من الولايات المتّحدة، أنَّ الإجازات تحدُّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.

واكتشف العلماء، من خلال نتائج دراسة، أجروها بهذا الخصوص، أنّه كلّما زاد عدد الإجازات التي يحصل عليها المرء في العام، كلّما قل خطر إصابته بمتلازمة التّمثيل الغذائيّ.

ونوّه العلماء، إلى أنّ متلازمة التّمثيل الغذائيّ هي المصطلح الطبيّ لمجموعةٍ من الحالات، مثل ارتفاع ضغط الدّم، وارتفاع الكولسترول في الدّم، اللّذين يعملان سويًا على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السّكتة الدّماغيّة، والنّوع الثّاني من داء البول السكريّ.

وعلَّق على ذلك، الدكتور برايس هروسكا، الأستاذ المساعد في قسم الصّحّة العامّة، بكليّة فولك، التّابعة لجامعة سيراكيوز البحثيّة الخاصّة، في مدينة نيويورك، بقوله "ما وجدناه، هو أنّ الأشخاص الذين حصلوا على عدّة إجازات في آخر 12 شهرًا، انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بمتلازمة التّمثيل الغذائيّ، وكذلك أعراض التّمثيل الغذائيّ. وتلك المتلازمة، هي مجموعة من عوامل خطرة، تساهم في أمراض القلب، والأوعية الدمويّة، واتّضح لنا، أنَّ من لديه الكثير من تلك العوامل، يكونُ أكثر عرضةً لأمراضِ القلب".