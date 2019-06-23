إحذَر "موسم حصوات الكلى".. 4 نصائح لتجنّب المرض

"موسم حصوات الكلى" مصطلح جديد التصق بفصل الصيف، نتيجة التغيُّر المناخي والاحتباس الحراري، الذي أدى إلى تضاعف أعداد المرضى في آخر 3 عقود.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يرى أطباء المسالك البولية أن حلول فصل الصيف ينذر بشيء أكبر من قضاء الأوقات على الشواطئ، والإجازات والاستمتاع بالمشروبات الباردة، ألا وهو "حصوات الكلى".

وأوضح الخبراء أن سبب ذلك يعود إلى الجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفين أن نصف مليون مريض في الولايات المتحدة يسعون إلى العلاج من حصوات الكلى سنوياً.

وشهدت هذه الأعداد تزايداً خلال العقود الـ3 الماضية، كما ينطبق الأمر ذاته في أوروبا، فضلاً عن زيادة عدد الأطفال المصابين.

وتتشكّل حصوات الكلى بسبب تركُّز مواد كيميائية معينة، مثل "الكالسيوم" و"الفسفور" و"الأوكزلات" في البول، وتكوين بلورات تستمر في النمو وتتحوّل إلى حصوات أكبر حجماً تتحرّك عبر المسالك البولية، وإذا علقت إحدى الحصوات في المسالك البولية وحجبت تدفُّق البول، تكون آنذاك خطيرة ومؤلمة.



ويعدّ معدل البول المنخفض من عوامل الخطر الأساسية في الإصابة بحصوات الكلى، لأن انخفاض كمية السوائل اللازمة لإذابة الأملاح البولية تعني مزيداً من البول المركز (الأصفر الداكن).

ويتمثَّل السبب الرئيسي في انخفاض مستوى البول في الجفاف أو قلة المياه بالجسم، جرّاء عدم شرب كميات كافية من الماء أو السوائل، أو ممارسة التمارين الشاقة أو قضاء فترات طويلة في بيئة حارة.

من هذا المنطلق ينصح الأطباء بتناول المشروبات بغية تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى، لا سيّما في المناطق الاستوائية أو ذات درجات الحرارة المرتفعة.



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كما يمكن أن تكون السمنة من عوامل تكوُّن حصوات الكلى أيضًا، لأن زيادة الوزن تُغيّر مستويات الأحماض في البول، وتضاعف احتمال تشكُّل الحصوات.

نصائح لتجنب حصوات الكلى



يوصي الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي جيّد، وتجنب الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والدجاج والأسماك، إذ تزيد من مستويات الأحماض في البول.

وتتسبب بعض الحالات المرضية مثل مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، وفرط نشاط الغدة الدرقية، أو أي مرض وراثي آخر في تشكُّل حصوات الكلى، علاوة على تناول جرعات كبيرة من فيتامين (سي)، أو مكملات الكالسيوم الغذائية.

ويمكن تفادي تكوُّن حصوات الكلى باتباع النصائح التالية:

1- شرب 6 مكاييل من الماء يومياً.

2- إضافة الليمون إلى الماء، لرفع مستوى حمض "الستريك" الذي يقلّل من تكوُّن أنواع معينة من الحصوات.

3- تجنّب الإفراط في تناول أطعمة، مثل اللحوم والمكسرات أو الشيكولاتة أو الشاي أو البنجر.

4- تقليل المشروبات الباردة، مثل الكولا الغنية بعناصر "الفوسفات".