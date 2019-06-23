الحشيش ليس إدمانا لكنه إدمان.. مكون وراثي يحدد مصيرك

تمكن فريق بحثي من الدنمارك وأيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية، من عزل الجين المرتبط بمرض "اضطراب تعاطي الحشيش (CUD)"، وأعلنوا عن ذلك في بحث نشرته دورية نيتشر نيوروسينس الشهرية "Nature Neuroscience " في عددها الأخير الصادر 17 يونيو/حزيران الجاري.

ولسنوات عديدة، كان متعاطو الحشيش يرددون أنه ليس إدمانا مثل غيره من المواد المخدرة، وما أثبتته الدراسة الجديدة أن مثل هذه الادعاءات صحيحة وغير صحيحة، حيث إن معظم الأشخاص الذين يتعاطونه لا يصبحون مدمنين، ولكن البعض الآخر يمتلك جينا يجعله من المدمنين.

وتوصلت الأبحاث السابقة إلى أن نحو 10% من المتعاطين لديهم اضطراب تعاطي الحشيش عندما يتوقفون عن تعاطيه، ويعانون من أعراض انسحاب شديدة بعد سحب المخدر من أجسادهم في أحد المراكز المتخصصة.

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وتتنوع أعراض الانسحاب بين ما هو جسدي مثل مشاكل بالتنفس، اتساع بحدقة العين، العرق بكميات كبيرة، آلام في البطن، اضطراب العضلات، والآخر نفسي مثل التوتر والقلق والعصبية والرغبة في الانعزال، وهو ما جعل الباحثون يعتقدون أن هناك مكونا وراثيا يجعل الاقلاع سهلا عند البعض وصعبا عند البعض الآخر.

وخلال البحث الجديد الذي قادته جامعة آرهوس بالدنمارك، سعى الباحثون لمعرفة هذا المكون الوراثي، فاستخدموا قاعدة بيانات أوروبية في الجينوم لمقارنة جينومات 2000 شخص معروف أن لديهم "اضطراب تعاطي الحشيش"، مقابل 50 ألف شخص آخر يفترض أنهم ليس لديهم المرض.

ووجد الباحثون من خلال المقارنة متغير جيني يسمى (CHRNA2)، ثم قاموا بإجراء نفس النوع من المقارنة مع قاعدة بيانات أيسلندية، حيث قارنوا الجينوم لخمسة آلاف و500 شخص لديهم اضطراب تعاطي الحشيش، مقابل 30 ألفا ليس لديهم المرض، وعثروا على نفس المتغير الجيني.

ويقول أندرس دي بورجلوم، الأستاذ في قسم الطب الحيوي بجامعة آرهوس بالدنمارك والباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشرها: "من المهم أن نشير إلى ان امتلاك الشخص لهذا الجين لا يعني أنه مدمن، ولكن سيجعله أكثر عرضة للإدمان إذا بدأ في تعاطي الحشيش".

ويضيف: "قد تساهم هذه النتيجة التي توصلنا إليها في فهم أفضل لطبيعة الإدمان، وربما تؤدي مستقبلا إلى علاج يستهدف هذا الجين".