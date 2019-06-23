طريقة سهلة لعلاج ارتجاع حمض المعدة إلى المريء

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ارتداد حمض المعدة إلى المريء، وهي تحدث طعما مرا ومزعجا في الفم، كما أنها تشعر بعدم الارتياح عموما، ولمنع حدوث ذلك ينصح بتناول بضع حبات من اللوز النيئ والخالي من الملح خلال النهار، فهذا يساعد على محاربة الحموضة الزائدة في المعدة. ويعود السبب إلى أن اللوز يحتوي على زيت يشكل حماية لجدار المعدة من تأثير حموضة الطعام ويسهم في إعادة التوازن إلى إفراز العصارة الهضمية، ومن الممكن أيضا اللجوء إلى بيكربونات الصودا من أجل حلّ المشكلة نفسها، وفي هذه الحالة ينصح بمزج نصف ملعقة وسط منه مع كوب من الماء الفاتر والقليل من عصير الليمون وشرب المزيج قبل مواعيد الوجبات. ومن المفيد أيضا استخدام خلاصات عشبية مثل النعناع والبابونج والكمون والزنجبيل والشومر وغيرها. قد يهمك أيضاً :