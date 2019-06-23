تعرف على فوائد "أوميغا 3" للجنس والشعر والتخسيس

أوميغا 3 omega هو أحد أنواع الدّهون غير المشبعة، حيث إن الجسم لا ينتجها من تلقاء نفسه، وإنما يتم الحصول عليها من المكملات الغذائية والمواد الغذائية، وتمتاز أوميجا 3 omega بأنها تحمي الإنسان وتخلصه من الأمراض المتعددة، وتتألّف الأوميغا 3 من ثلاثة أحماضٍ دهنيّة أساسية وهي حمض ألفا لينوليك ، وحمض الدوكوساهيكسانويك، وحمض الإيكوسابنتاينويك.

ويوجد أوميجا 3 omega في مصادره الحيوانيّة ومصادره النباتيّة، ومن المصادر الحيوانية السمك بما في ذلك سمك السّردين، وسمك السلمون، وسمك التونة، والسمك الأزرق، والسلمون المرقّط، وسمك الماكريل، وسمك الرنجة، وسمك الحفش، ومن المصادر النباتية التي تحتوي على أوميجا 3 omega هو عين الجمل، وزيت الكتان، وبذور الكتان، وزيت الصويا، وزيت الكانولا، بحسب مجلة "الرجل".

فوائد أوميجا 3 omega للجنس

تلعب أوميغا 3 دوراً مهماً في تنشيط وتعزيز القدرة الجنسية عند الإنسان. تساهم هذه الأحماض في زيادة عدد الحيوانات المنوية عند الرجال، وبالتالي فإنه يزيد القدرة الجنسية والخصوبة لديهم. يساهم أوميغا 3 في تعزيز الخصوبة لدى السيدات. كما أنها تلعب دوراً ضرورياً في زيادة إفراز هرمونات الأنوثة والهرمونات الذكرية وهي المسؤولة عن الجنس لدى كل من الرجال والنساء. تعتبر هذه الأحماض مهمّة للصحة الجنسيّة.

فوائد أوميجا 3 omega للتخسيس

أظهرت العديد من الدراسات أنّ الأوميجا 3 يزيد حرق الدهون، وبالتالي سوف تزيد الكتلة العضلية، مما يزيد معدل الأيض الأساسي، بالإضافة إلى أنه يزيد نسبة التيستسترون في الجسم؛ وهو هرمون الذكورة البنائي على هرمون الكورتيزول الذي يُعرف باسم هرمون الهدم، كما أثبتت الدراسات أنّ تناول ما يعادل 1.8 جرام فقط من الأوميغا 3 بشكلٍ يومي سوف يزيد معدلات حرق الدهون في الجسم بنسبة تصل إلى 22 %.

فوائد اوميجا 3 omega للشعر

هذه أبرز فوائد الأوميغا 3 التي تعود على الشّعر: تخفيف من نسبة تساقط الشعر، زيادة معدل نمو الشعر بشكلٍ واضحٍ، التخلص من حدّة التهابات وجفاف فروة الرأس، حماية فروة الرأس من القشرة، بالإضافة إلى التخلّص من الحكّة الناتجة عنها، تنشيط الدورة الدمويّة بفروة الرأس مما ينعكس إيجاباً على الشعر، جعل الشعر أكثر لمعاناً وصحةً، وذلك لأنّ الأوميغا 3 تغذّي بصيلات الشعر وتجعلها أقوى.

Advertisements

كم حبة أوميجا 3 omega في اليومينبغي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 3 سنوات الحصول على ما لا يقل عن 0.7 جرام من الأحماض الدهنية أوميغا 3 يومياً.

أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 – 8 سنوات يحتاجون ما لا يقل عن 0.9 جرام يوميًا.

الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 9 – 13 يجب أن يحصلوا على 1.2 جرام يوميا ، أما الإناث في مثل هذا السن يجب عليهن الحصول على 1.0 جرام في اليوم.

كما يحتاج الذكور من سن 14 فما فوق الحصول على 1.6 جرام في اليوم، و ينبغي أن الإناث في هذا السن الحصول على 1.1 جرام يوميا.

بينما تحتاج النساء الحوامل للحصول على 4 جرامات من الأحماض الدهنية أوميغا 3 يوميا، كما يجب الحصول على 1.3 جرام يوميا أثناء الرضاعة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- تدخين القنب يهدد الرجال ويسبب تغييرات وراثية في الحيوانات المنوية