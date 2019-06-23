أنيميا الحمل.. الأسماك والبروكلي تتصدر قائمة المواجهة

حذرت الدكتورة ندى أحمد حامد، طبيبة النساء والتوليد في مصر، النساء الحوامل من الإصابة بفقر الدم خلال فترة الحمل، لما له من أضرار جسيمة على صحة الأم والجنين، ونصحت بالتغذية الصحية وإجراء فحوصات فقر الدم.

وقد لا تشعر السيدة الحامل بأي أعراض تشير إلى إصابتها بفقر الدم، لكن هناك بعض الأعراض الشائعة، التي تشكل رسالة تحذيرية، مثل الدُّوار، وجهد في التنفس، ودقات قلب سريعة وشحوب في الوجه وشعور بالتعب.

وفقر الدم هو نقص في كمية خلايا الدم الحمراء (الهيموجلوبين)، ويتم تحديد فقر الدم أو أنيميا الحمل من خلال معادلة محددة لخلايا الدم الحمراء بإجراء فحوصات حمل روتينية.

وتقول الدكتورة ندى: "إذا كان مخزون الحديد يتراوح بين 10 و50 مجم/لتر يحتاج للمراقبة، أما إذا كان أقل من 10 مجم/ لتر فيحتاج إلى علاج، وإذا كان حجم الخلايا الحمراء (MCV) أقل من 86 سيكون السبب الرئيسي هو نقص الحديد، بينما إذا كان يتراوح بين 78 و96 مع نقص في الهيموجلوبين الدم فسيكون ذلك طبيعيا بالحمل".





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وتوضح أن علاج فقر الدم خلال الحمل يتطلب إجراء مجموعة من الفحوصات، يكون أولها فحص مخزون الحديد عند السيدات اللاتي يعانين من أمراض الدم، ما يستلزم تناولهن حبوب حديد إذا كان مخزون الحديد قليلا.

أما إذا تبين وجود ضعف في قوة الدم عند السيدات اللاتي لا يعانين من أمراض في الدم، فيجب إعطاؤهن "حبوب الحديد"، مع إجراء فحوصات شاملة لأمراض الدم.

وشددت على ضرورة إجراء فحص لمخزون الحديد مبكرا في الحمل عند النساء اللاتي لديهن قابلية أكبر لحدوث ضعف في الدم، مع إعطائهن "الحديد" إذا كان مخزون الحديد قليلا.

وللوقاية من فقر الدم خلال الحمل تنصح الدكتورة ندى حامد باتباع نظام غذائي متوازن، قبل وأثناء الحمل والرضاعة، يساعد على تعبئة مخازن الحديد في الجسم.



وتقول إن قائمة الأطعمة المفضلة في هذا النظام الغذائي تتضمن: الكبد، اللحوم، الأسماك، اللفت، البروكلي، البقوليات، منتجات القمح الكامل والحبوب، الأرز، المكرونة أو الخبز.

وشددت ندى على ضرورة استمرار النساء اللاتي يعانين من فقر الدم، في تناول المكملات لعدة أشهر إضافية، حتى بعد عودة نسبة الهيموجلوبين في الدم للمستوى الطبيعي، وذلك لضمان عدم تراجع الحديد مرة أخرى.

