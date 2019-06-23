منها "الجزر يقوّي النظر".. إليكِ أبرز المعتقدات الغذائية الخاطئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الجَزرُ يساعدك على الرؤية في الظلام، والبرتقال هو أفضل مصدر لفيتامين "سي"، ويجب تجنب أكل الفاكهة في المساء؛ هي معتقداتٌ غذائية خاطئة تمامًا، وفقًا للخبراء، إذ كشفت دراسة شملت 2000 من البالغين، أن الكثير منهم لديهم معتقدات خاطئة وشائعة، متعلقة بالأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها.

ألقى خبراء التغذية، بعض الضوء على الحقيقة، وكشفوا عن مدى صحة تلك المعتقدات؛ ففي حين يعتقدُ أكثرَ من خُمس البالغين أن تناول عصير الفاكهة مغذٍّ تمامًا، مثل تناول الثمرات بالكامل، قالت اختصاصية التغذية الصحية العامة الدكتورة إيما ديربيشاير، أنَّ الألياف والمواد المغذّية الحيوية يتم إزالتها في عملية عصر العصير، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وعلى الرغم من أنّ ما يقرب من نصفهم، يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة يُفسد الأسنان، أكدت الدكتورة ديربيشاير، أن معظم السكر الموجود في الفواكه لن يفعل ذلك، وقالت: "نحن في عصر المعلومات، ومع ذلك يبدو أن الإفراط في المعلومات يمكن أن يربك الجمهور العادي".

وأضافت ديربيشاير: "يجب أن نستخدم المعلومات المستندة إلى الأدلة، بدلاً من الوثوق بـ"المشاهير"، فمع وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت آراء الناس حول الطعام الآن علنية، وعندما يتعلق الأمر بالفاكهة، هناك العديد من الأساطير، لكن يجب ألا ندعها تؤثر على ما نأكله، ففوائد الفواكه الطازجة تفوق بكثير أي عيوبٍ أسطورية".

وقال الدكتور نيكولاس مارستون: "هناك الكثير من الخرافات والمعلومات الخاطئة حول الغذاء، والتي يصعب بسببها أحيانًا معرفة، ما هو جيد بالنسبة لك، وما يجب أن تتناوله، وغالبًا ما يكون الفرق بين الحقيقة والأسطورة غير واضح، إلى حدٍ ما، لذلك من المهم التمييز بينهما، والحصول على معلومات من مصادر محترمة، وليس شائعات".

ووجدت الدراسة أن 32% يعتقدون خطأً أن الفاكهة العضوية، أكثر صحةً من نظيرها غير العضوي، في حين أن هناك فرقًا ضئيلًا في التغذية بين نوعي الفاكهة.

كما يشترك أكثر من ثلث البريطانيين، في حكاية الزوجات القديمة، عن تناول الكرفس لحرق السعرات الحراريّة، بكميّةٍ أكبر من السعرات الحراريّة التي يحتوي عليها، رغم أنها غير صحيحة، كما ظهر أن ما يقرب من نصف البريطانيين قد صدقوا شيئًا عن الطعام، والذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

ووفقًا للدراسة فإن 44% من الناس لا يكلفون أنفسهم عناء الحصول على معلومات غذائية، ولكن الغالبية تستخدم مواقع الويب للقيام بذلك، ومن الأساطير الغذائية الخاطئة:

البرتقال هو أفضل مصدر طبيعي لفيتامين سي

تحتوي الفراولة فعليًا على فيتامين "سي" أكثر من البرتقال، بواقع 57 مجم / 100 جرام مقارنةً، بـ 42 مجم / 100 جرام في البرتقال المقشر، وتوفر ثمرة فراولة واحدة الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "سي"، والتي تساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي، إلى جانب الحد من التعب والإرهاق.

طهي الفاكهة والخضروات يقلل من قيمتها الغذائية

إن الطهي يُدمّر بعض الفيتامينات الحسّاسة للحرارة مثل الفوليك وفيتامين "سي"، وكلما طالت فترة تعرض الفاكهة أو الخضار للحرارة، زادت القيمة الغذائية التي تفقدها. ولكن في بعض الحالات، يتم فتح الفوائد الصحية من خلال الطهي.

الكثير من أي فاكهة يُعفّن أسنانك

الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض، يمكن أن تُلحق الضرر بمينا أسنانك، إذا تم تناولها بشكل مفرط، ومع ذلك، فإن السكر في معظم الفواكه لن يفسد أسنانك.

الجزر يقوّي النظر ويساعدك على الرؤية في الظلام

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هذه خرافة، لكن الجزر يحتوي على فيتامين (أ) وهو مهم لأجل رؤية جيدة.

تناول الكرفس يحرق سعرات حرارية أكثر مما تكسبه من خلال تناوله

في الواقع لا توجد خضروات ذات سعراتٍ حرارية سلبية، وعلى الرغم من أن الكرفس يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وكثافة مياه مرتفعة وألياف مرتفعة، إلا أن جسمك لا يستخدم الكثير من السعرات الحرارية لمعالجته، كما هو الحال في الكرفس.

الفاكهة العضوية صحية أكثر

هناك فرق ضئيل في التغذية بين الفاكهة العضوية وغير العضوية.

الشوكولاتة محفزة للشهوة الجنسية

هناك أدلة محدودة على أن الشوكولاتة مثيرة للشهوة الجنسية.

شرب عصير الفاكهة مغذٍّ مثل تناول الفاكهة الكاملة

تحتوي الفاكهة الكاملة على ألياف حيوية، ومواد مغذيّة يتم إزالتها عند عصر العصير.

الفواكه المجففة والفواكه الطازجة لها قيمة غذائية متساوية

يمكن للحرارة المستخدمة في تجفيف الفاكهة، أن تقلل من كمية بعض العناصر الغذائية الحساسة للحرارة مثل فيتامين سي، ومع ذلك، تحتوي قطعة واحدة من الفواكه المجففة على عناصر مغذية مماثلة للفواكه الطازجة، في جزء أصغر فقط.

يستغرق هضم العلكة سبع سنوات

على الرغم من أن معدتك، لا تهضم العلكة بنفس طريقة الأطعمة الأخرى، إلا أنها لا تزال تشق طريقها عبر نظامك بنفس الطريقة.

لا يجب أن تؤكل الفاكهة بعد الساعة الثانية ظهرًا، ويجب أن تؤكل الفاكهة فقط على معدة فارغة

الفاكهة صحية في أي وقت من اليوم، كما لا يوجد دليل علمي يشير إلى آثار جانبية سلبية لتناول الفاكهة قبل الطعام الآخر.