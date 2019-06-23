ملكة جمال تتعرَّض لموقف مُحرج بسبب "بُقعة ماء" على جواز سفرها

كانبيرا - لايف ستايل
لجأت ملكة جمال أسترالية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتطلب المساعدة من متابعيها بعد أن تعرضت لمأزق في مطار ببالي الإندونيسية.
ونشرت العارضة وملكة الجمال السابقة، تيغان مارتن، صورة على "قصتها" عبر تطبيق "إنستغرام"، تظهر فيها جواز سفرها وقد تعرض "طرفه" لبقعة من الماء، الأمر الذي دفع السلطات في مطار "دينباسار" إلى منعها من ركوب الطائرة.
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وقالت العارضة في منشورها: "لم يسمح لي بالصعود إلى رحلتي بسبب بقعة الماء هذه على طرف جواز سفري!، هل تعرض أحدكم لمثل هذا الموقف؟".
وأضافت الشابة البالغة من العمر 26 عاما في مقطع فيديو، أن السلطات في المطار أوقفت عددا من الأشخاص أيضا بسبب جوازات سفر تالفة.
وعادت مارتن لتنشر، السبت، "قصة" على حسابها على "إنستغرام"، لتطمئن متابعيها بشأن جواز سفرها، موضحة أنها تمكنت من حل الأزمة وحجز تذكرة للعودة إلى أستراليا، حسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز".
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