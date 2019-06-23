وفاة عروس أميركية بعد انقضاء شهر العسل في مدينة بونتا كانا

واشنطن - لايف ستايل
توفيت الأميركية سوزان سيمونو ، في ظروف غامضة، بعد عودتها بأسبوع فقط من شهر عسل قضته مع زوجها في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن العروس سوزان أصبحت الضحية الرابعة لهذا المنتجع اللاتيني خلال شهر واحد، والجميع توفوا في ظروف غامضة.
وتم العثور على سائل في رئتي سوزان، بعد تشريح الجثة، كما هو الحال لدى ميراندا شوب فيرنر البالغة من العمر 43 عاما من ولاية بنسلفانيا، التي توفيت بنوبة قلبية، في 25 مايو/ آيار الماضي، بعد تناولها الكحول من ميني بار.
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كما تم العثور على سائل في الرئتين لدى جثة ناثانيل هولمز البالغة من العمر 63 عاما وجثة سينا آن داي "49 عاما"، اللتين توفيتا في نفس الطريقة.
وقال كيت ويليامس زوج المتوفية سوزان، "لو كنت أعرف إلى ما ستؤدي إليه هذه الرحلة، لعزفت عن السفر إلى هناك".
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