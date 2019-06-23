ميغان ماركل "متحمسان للغاية" لإطلاق مؤسستهما الخاصة بها

لندن - كاتيا حداد
قرر الأمير هارى، دوق ساسكس، وميغان ماركل، دوقة ساسكس، الاستقلال عن الأمير ويليام وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، وتأسيس مؤسستهما الخيرية المستقلة، بعد أن كانا يعملان مع ويليام وكيت.
وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن دوق ودوقة ساسكس، "متحمسان للغاية" لإطلاق مؤسستهما الخاصة.
وكتب المعلق الملكي أوميد سكوبي في كتاب هاربر بازار أن الأمير هاري (34 عامًا) وميغان ماركل (37 عامًا) يتطلعان إلى "ختم شخصيتهم" على أعمالهم الخيرية، وفقا لما أكدته صحيفة ديلى ميل البريطانية.
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وقال مصدر من القصر لـ Scobie: "أسلوبهم التشغيلي مختلف تمامًا عن دوقة ودوقة كامبريدج، وبالتالي فإن امتلاك مساحة خاصة بهما للتفكير كبيرًا كما يحلو لهما، والعمل على نطاق عالمي، يعد مثاليًا".
وتم الكشف أمس عن أن الأمير هاري وميجان سوف ينفصلان رسميًا عن مؤسستهما الخيرية مع دوق ودوقة كامبريدج وأنشئا مؤسستهما الخاصة.
وجرت شائعات، أن خلافات وقعت بين ميجان وكيت، وهارى وشقيقه ويليام، كانت السبب وراء انفصالهما عن مؤسسة دوق كامبريدج الخيرية، فيما نفى القصر أن سبب الانفصال والاستقلال، هو منحهم فرصة للتعبير عن رؤيتهم، وتشكيل موقفهم وفقا لرؤيتهما الخاصة.
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